Nevada Zinc Corp.: Update über Generic Golds Explorationsprogramm auf Projekt Livingstone

Toronto, 13. Oktober 2017 - Nevada Zinc Corp. ("Nevada Zinc" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NZN) gibt bekannt, dass Generic Gold Corp. (Generic Gold"), die im Mehrheitsbesitz des Unternehmens ist, Nevada Zinc ein Update über die auf dem Projekt Livingstone durchgeführten Explorationsaktivitäten vorgelegt hat. Das Projekt Livingstone liegt ungefähr 85km nordöstlich von Whitehorse im Yukon Territory. Das Unternehmen besitzt 25 Millionen Aktien (ungefähr 75% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Generic).President und CEO, Bruce Durham, sagte: "Ausgerüstet mit ausreichend Geldmittel zur Durchführung des allerersten Bohrprogramms im Gebiet von Livingstone hat Generic Gold das Verständnis der Grundgebirgsgeologie des Projekts Livingstone beachtlich avanciert. Diese neue Information wird dabei helfen, die Quelle der großen Zahl extrem grobkörniger Seifengoldnuggets abzugrenzen, die in den fünf sehr schnell fließenden Bächen gefunden wurden, die in westlicher Richtung durch die Liegenschaft Livingstone fließen."Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2017 wurden zum ersten Mal Kernbohrungen zur Suche nach Gold im Grundgebirge auf dem sich über 14km erstreckenden Projekt Livingstone niedergebracht. Zusätzlich wurden neue Claims abgesteckt, Bodenproben entnommenen und Prospektionsarbeiten durchgeführt sowie eine umfassende Zusammenstellung und Interpretation der vorliegenden geophysikalischen und geochemischen Daten des Unternehmens und der Regierung durchgeführt.Das Projekt Livingstone mit einer Fläche von ungefähr 14 x 4km liegt 85km nordöstlich von Whitehorse, ist über eine Winterstraße erreichbar und kann von Starrflügelflugzeugen und Helikoptern angeflogen werden. Fünf nach Westen fließende Bäche, die alle ihren Oberlauf auf der Liegenschaft Livingstone haben, sind bekannt für Funde von sehr großen Goldnuggets mit einem Gewicht von mehreren Unzen. Einige dieser Nuggets enthalten noch primäres Quarzgangmaterial und Begleitminerale. Seit 1898 erfolgt sporadisch der Abbau von Seifengold. Im Jahr 2016 flog der Yukon Geological Survey eine 4.226km umfassende luftgestützte VTEM-Erkundung, die mehrere Zielgebiete identifizierte. Laut der Behörde (Colpron et al., 2017) deutet diese Erkundung "die Abgrenzung möglicher Explorationsziele für die Quelle des Seifengoldes im Zentrum des Gebiets Livingstone Creek" an. Diese Zielgebiete wurden durch geologische, geochemische und geophysikalische Arbeiten der Geologen von Nevada Zinc während der vergangenen 6 Jahre weiter abgegrenzt und verfeinert.8 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.315m auf drei vorrangigen Zielen bis in Tiefen von 81m bis 212m. Die Analysenergebnisse wurden noch nicht erhalten. Die Ergebnisse werden vom Unternehmen nach Erhalt und Zusammenstellung durch Generic Gold veröffentlicht.- King Zone: Fünf Bohrungen wurden entlang des Big-Salmon-Trends auf einem Multiparameterziel niedergebracht, das durch geochemische Goldanomalien im Boden, geophysikalische IP-Erkundungen am Boden, luftgestützte geophysikalische VTEM-Erkundungen und Prospektionsaktivitäten abgegrenzt wurden. Diese Bohrungen zielten auf einen grafithaltigen Verwerfungshorizont. Quarzgangmaterial aus Grundgebirgsproben, die diesem Horizont entnommen wurden, enthielt bis zu 10 g/t Gold und 4,9 Unzen/Tonne Silber.- Chinook Zone: Zwei Bohrungen wurden entlang des Big-Salmon-Trends auf einem Multiparameterziel niedergebracht, das durch geochemische Goldanomalien im Boden, geophysikalische IP-Erkundungen am Boden und luftgestützte geophysikalische VTEM-Erkundungen abgegrenzt wurden. Diese Bohrungen zielten auf verkieselte Metasedimente, die zahlreiche Edelmetallgehalte geliefert hatten.- Kokanee Zone: Eine Bohrung wurde auf einem Ziel niedergebracht, das durch geochemische Goldanomalien im Boden und luftgestützte geophysikalische VTEM-Erkundungen abgegrenzt wurde. Diese Bohrung zielte auf ein Gebiet mit erhöhtem Widerstand entlang eines regionalen EM-Leiters.- In der Kokanee Zone wurden Bodenproben entnommen. Diese Zone wurde im Rahmen früherer Arbeitskampagnen als anomal identifiziert und fällt mit einer starken und tektonisch gebogenen EM-Anomalie zusammen. Die Ergebnisse waren positiv und zeigten einen breiten Trend erhöhter Goldgehalte im Boden mit einer geochemischen Charakteristk von Au-As-Co-Cr-Cu-Ni-Pb-Te-W-Zn, was ein Anzeichen für eine Goldvererzung sein könnte, die mit einer ultramafischen Intrusion in Verbindung steht. Die wichtigsten Punkte des Explorationsprogramms 2017 sind in Abbildung 1 zu sehen.- Dem Claim-Paket des Projekts Livingstone wurden insgesamt 36 Claims hinzugefügt. Damit erhöhte sich die Zahl der Mineral-Claims auf insgesamt 192 oder ungefähr 4.013 Hektar. Zwei der neuen Claim-Blöcke wurden am Oberlauf der historischen Placer Creeks (Seifengoldbäche) abgesteckt, während einer entlang der Verlängerung der EM-Anomaly des Big-Salmon-Trends abgesteckt wurde.- Ein herkömmliches Erdmodell wurde durch Inversion und Interpretation aller für das Gebiet Livingstone vorliegender geophysikalischer und geochemischer Daten erstellt. Diese Interpretationsarbeit wurde durchgeführt von dem Berater Alan King der Geoscience North, ein weltweit anerkannter Geophysiker, der der frühere Chefgeophysiker der Vale Global Exploration war. Das Erdmodell unterstützte die Erstellung der Bohrziele für das Sommerprogramm und lieferte ebenfalls zahlreiche Ziele für zukünftige Explorationsprogramme.Colpron, M., Carr, S., Hildes, D. and Piercey, S., 2017. Geophysical, geochemical and geochronological constraints on the geology and mineral potential of the Livingstone Creek area, south-central Yukon (NTS 105E/8). In: Yukon Exploration and Geology 2016, K.E. MacFarlane and L.H. Weston (eds.), Yukon Geological Survey, p. 47-86.Generic Gold wurde gemäß des Business Corporation Act (Ontario) am 30. Mai 2017 gegründet. Generic ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das Ziele im Tintina Gold Belt in Kanadas Yukon Territory erkundet. Seit Gründung hat Generic Gold auf ihrem Projekt Livingstone Kernbohrungen niedergebracht und auf ihrem Projekt VIP Schürfgräben ausgehoben sowie auf ihrem Projekt Goodman mit Rückspülbohrungen begonnen. Für Informationen über Generic Golds Liegenschaftsportfolio besuchen Sie bitte die Unternehmenswebseite, www.genericgold.ca. Nevada Zinc ist ein durch Entdeckung getriebenes Mineralexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam, dessen Fokus auf der Identifizierung einzigartiger Möglichkeiten in der Mineralexploration liegt, die seinen Aktionären beachtliche Wertzuwachmöglichkeiten bieten können.Obwohl das Unternehmen eine indirekte Beteiligung an den sehr aussichtsreichen Goldliegenschaften im Yukon Territory hat, die im Besitz der Generic sind, und sie avanciert, liegt der derzeitige Fokus des Unternehmens weiterhin auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Lone Mountain, das 224 Claims mit einer Fläche von ungefähr 4.000 Acre in der Nähe von Eureka, Nevada, umfasst.Das Zinkprojekt Lone Mountain befindet sich im östlichen Zentral-Nevada und ist leicht über asphaltierte Straßen und Schotterstraßen nordwestlich von Eureka zu erreichen, wo alle notwendigen Serviceeinrichtungen vorhanden sind. Das Land, aus dem sich das Projekt zusammensetzt, umfasst Optionen, Pacht- und Kaufverträge zum Erwerb eines 100-%-Anteils an allen Liegenschaften über mehr als 4 km Länge entlang des bedeutenden tektonischen Trends.Das Unternehmen hat 83 Rückspülbohrungen auf der Liegenschaft niedergebracht und führt zurzeit ein mindestens 12 Bohrungen umfassendes Kernbohrprogramm auf der Liegenschaft durch. Die Ergebnisse des RC-Bohrprogramms zeigten zahlreiche machtige Abschnitte einer mittleren bis hochgradigen nicht sulfidischen Zinkvererzung an zwei Stellen, die zwische den Oberfläche und ungefähr 250m Tiefe liegen. Die ersten Analysenergebnisse der Kernbohrungen stehen zur Zeit noch aus. Die Ergebnisse werden jedoch im Oktober erwartet.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite: www.nevadazinc.com.Das Unternehmen hat gemäß seinem Aktienoptionsplan den Directors insgesamt 700.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,23 CAD pro Aktie gewährt. Die Aktienoptionen verfallen am 11. Oktober 2022.Bruce Durham, P.Geo, President und CEO von Nevada Zinc, ist gemäß National Instrument43-101 eine qualifizierte Person und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen genehmigt.Nevada Zinc Corp.Suite 1660 141 Adelaide St. West,Toronto, Ontario M5H 3L5Tel: 416.504.8821Bruce Durham, President und CEObdurham@nevadazinc.comwww.nevadazinc.comWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Bitte englische Originalmeldung beachten!