Morgan Report Oktober 2017 erschienen! Mit Vergleich größerer Goldproduzenten + Explorer-Update!

Einleitende Gedanken zum angeblichen goldgedeckten Ölkontrakt Chinas u.a. von David Morgan



Interview von MoneyChanger mit David Morgan über Edelmetalle, Kryptowährungen, die Auswahl der richtigen Minenaktien etc.



Vergleich größerer Goldunternehmen anhand EV/OCF und Kurs/NAV zu Feststellung der günstigsten und wachstumsstärksten Unternehmen sowie Untersuchung der Hebelwirkung bei verschiedenen Goldpreisen von Chris Marchese



Blockketten-News - Neues im Bereich der Kryptowährungen von David H. Smith



Leserbriefe



Vermögensverteilung

Top Silber- und Goldaktien-Empfehlungen

Vorstellung von neuen, chancenreichen Unternehmen aller Risikokategorien

Markt-Hintergrundberichte und mehr!

Sehr geehrte Damen und Herren,die 29-seitige Oktober-Ausgabe des Morgan Reports wurde gestern an alle Abonnenten verschickt. Bitte prüfen Sie, ob Sie ihn erhalten haben. Abonnieren Sie den Morgan Report in Deutsch und profitieren Sie von der erwarteten Mega-Silberhausse!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.