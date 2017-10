Russland: Steigerung der Goldproduktion in den ersten sieben Monaten 2017

Zwischen Januar und Juli 2017 konnte die Russische Föderation ihre Gesamtproduktion an Edelmetallen gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhen. Dies meldete Reuters in dieser Woche unter Berufung auf Angaben des russischen Finanzministeriums.Demnach produzierte das Land in den ersten sieben Monaten dieses Jahres insgesamt 157,19 Tonnen Gold, verglichen mit 145,95 Tonnen im vergangenen Jahr. Der reine Minenausstoß konnte ebenfalls gesteigert werden und erhöhte sich den Angaben nach von 117,76 Tonnen zwischen Januar und Juli 2016 auf 126,39 Tonnen in diesem Jahr.Auch bei der Silberproduktion wurde dem Finanzministerium zufolge ein Plus verzeichnet: Im genannten Zeitraum belief sich der gesamte Silberausstoß auf 593,19 Tonnen, verglichen mit 581,07 Tonnen 2016.© Redaktion GoldSeiten.de