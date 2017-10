MX Gold: Absichtserklärung zum Erwerb einer auf Kryptowährung/Blockchain Mining spezialisierten Firma

Vancouver, B.C. - MX Gold Corp. (TSX-V: MXL) (FWB: ODV) (OTCQX: MXLGF) (das Unternehmen oder MX Gold) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (die Vereinbarung) zum Erwerb sämtlicher Aktien von Symple Internet Financial Ltd. (Symple) unterzeichnet hat. Symple ist eine in British Columbia gegründete eigenständige Privatfirma für Kryptowährung/Blockchain Mining mit Firmensitz in Manitoba. Die geplante Übernahme ist das erste vom Unternehmen angepeilte Projekt ohne Bezug zur Rohstoffexplorationsbranche. Mit diesem Pilotprojekt will das Unternehmen prüfen, ob sich weitere Investitionen in den wachstumsstarken Markt für Kryptowährungen lohnen. Das Unternehmen hat mit der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die Börse) bereits erste Gespräche im Hinblick auf die geplante Transaktion geführt und wird die weitere Vorgangsweise voraussichtlich als eine sogenannte Reviewable Transaction (zu prüfende Transaktion), und nicht als eine Änderung der Geschäftsstrategie (Change of Business) im Einklang mit den Börsenstatuten anlegen.Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, als Gegenleistung für die Übernahme sämtlicher Symple-Aktien einen Barbetrag von 150.000 $ sowie 4,5 Millionen Aktien an die Aktionäre von Symple zu übergeben. Der Abschluss der Transaktion ist an die üblichen Vorbedingungen geknüpft, wie etwa die Genehmigung durch die Börse und die Unterzeichnung eines Beratungsvertrages mit dem Hauptaktionär und Geschäftsführer von Symple, der für mindestens 12 Monate abgeschlossen wird und ein Honorar von 8.000 $ pro Monat beinhaltet. Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass eine definitive Vereinbarung bis spätestens 1. November 2017 unterzeichnet und bis spätestens 1. Dezember 2017 abgeschlossen wird.Symple unterhält in Manitoba einen Betrieb für Kryptowährung/Blockchain Mining auf 5.000 Quadratfuß Grundfläche, wobei im Rahmen des aktuellen Pachtvertrages die Möglichkeit einer Anlagenerweiterung besteht. Symple ist bereits seit rund einem Jahr erfolgreich im Kryptowährungsgeschäft tätig.Dan Omeniuk, CEO des Unternehmens, meint dazu: Der Blockchain-Sektor wächst kontinuierlich und ist in der Lage, den internationalen Zahlungsverkehr grundlegend zu verändern. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, mit Symple-Gründer Albert Buu zusammenzuarbeiten. Er hat umfangreiches Know-how im Blockchain-Sektor und ist ausgebildeter Computertechniker.Im Rahmen der weiteren Berichterstattung wird vom Unternehmen bestätigt, dass die am 9. September 2017 abgeschlossene 4-Millionen-$-Kapitalfinanzierung (siehe auch die Pressemeldung gleichen Datums) nun endgültig von der Börse genehmigt wurde. MX Gold ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von fortschrittlichen Projekten in Mexiko und in der kanadischen Provinz British Columbia konzentriert. Den Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens bildet das Projekt Magistral del Oro zur Behandlung von Verarbeitungsrückständen, 392 Kilometer südwestlich von Chihuahua, wo 2013 eine dynamische Zyanid-Gegenstrom-Destillationsanlage mit 500 Tonnen Tageskapazität errichtet wurde. Das Unternehmen plant den Ausbau der Anlage auf 1.000 Tonnen Durchsatz pro Tag. Darüber hinaus ist das Unternehmen zu 50 % am Projekt IDS beteiligt, wo 2014 eine Schmelze mit einer Durchsatzkapazität von 50 Tonnen pro Tag gebaut wurde. Die Schmelze dient der Aufnahme und Verarbeitung von Material aus Kleinbergbaubetrieben des Bundesstaates Durango und auch anderer Regionen. MX Gold hat im Zentrum des Golden Triangle eine riesige Liegenschaft mit rund 22.881 Acres Grundfläche erworben. In der Provinz British Columbia konzentriert sich das Unternehmen auf sein Gold- und Kupferprojekt Willa, das sich 12 Kilometer südlich von Silverton (B.C.) befindet. Im Jahr 2015 schloss MX Gold Corp. die schrittweise Übernahme des Projekts Willa und des Molybdän-Minen- und Mühlenkomplexes Max ab. Die Mine Willa liegt 135 Kilometer südlich der Mühle Max. MX Gold Corp. kann sich im Falle eines Anstiegs der internationalen Molybdänpreise für die Wiederaufnahme des Molybdän-Bergbaubetriebs Max entscheiden. Für aktuelle Informationen über die Projekte des Unternehmens besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mxgoldcorp.com.Für das Board of Directors:Akash PatelAkash Patel, Vice President und Director, MX Gold Corp.Dan Omeniuk, CEOE-Mail: dano@mxgoldcorp.comoder per E-Mail an:info@mxgoldcorp.comMX Gold Corp.4656 Todd StreetVancouver, B.C. V5R 3P8Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich um keine historischen Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keinen historischen Charakter haben und in erster Linie Prognosen - Aussagen über Zukunftspläne, Erwartungen und Entwicklungen - umfassen. Begriffe wie erwartet, beabsichtigt, plant, dürfte, könnte, Potenzial, sollte, geht davon aus, möglicherweise, glaubt und ähnliche Ausdrücke lassen auf zukunftsgerichtete Aussagen schließen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen die Erwartung, dass eine definitive Vereinbarung hinsichtlich der Übernahme von Symple abgeschlossen werden kann, und die Möglichkeit, die Anzahl an Betrieben einer solchen Firma zu erweitern. All diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, auf welche direkt oder indirekt Bezug genommen wird. Dazu zählen unter anderem: dass das Unternehmen in der Lage ist, eine definitive Vereinbarung abzuschließen und Symple zu übernehmen; dass die Börse die Transaktionen genehmigt; dass MX Gold in der Lage ist, qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte anzuwerben und zu halten (dazu zählt auch der geplante Beratungsvertrag von Herrn Buu); und dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Betriebe entsprechend zu finanzieren. Außerdem bestehen noch weitere Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren in den laufend auf SEDAR veröffentlichten Dokumenten beschrieben sind. Sie werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren und Annahmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. MX Gold kann Ihnen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen korrelieren. Auch die Annahmen der Unternehmensführung könnten sich als unrichtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen zu zukünftigen Ereignissen und Betriebserfolgen wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. MX Gold ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen anzupassen, wenn sich die Umstände oder die Meinungen, Erwartungen oder Annahmen der Unternehmensführung ändern sollten. Aus den oben genannten Gründen sollten Sie sich nicht ohne Vorbehalte auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!