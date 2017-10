Salazar Resources Ltd. ist im November 2017 auf Deutschland-Roadshow

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse in München an unserem Stand mit der Nummer 27 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Salazar Resources Ltd. (TSX-V: SRL; FRANKFURT: A0MMLD) zu informieren.Es ist viel geschehen. Daher ist es dem Salazar-Management wichtig, die vielen europäischen Investoren und potentiellen Aktionären wieder einmal persönlich vor Ort zu informieren. Die Edelmetallmesse in München bietet dazu ein ideales Umfeld, um mit der breiten Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen. Der CEO Fredy Salazar persönlich freut sich auf ihren Besuch.Um kostenlose Eintrittskarten für diese Veranstaltung zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlDie letzten Pressemeldungen von Salazar Resources Ltd. (TSX-V: SLR; FRANKFURT: A0MMLD) finden Sie hier:- 14.09.2017 Adventus Zinc enters into a Option Agreement with Salazar Resources on the Curipamba Copper-Zinc-Gold Project and Forms Exploration Alliance in Ecuador.http://www.salazarresources.com/news/2017/september14/- 08.09.2017 Salazar Intersects 22.42 Metres (True) Averaging 7.4 G/T Gold, 82.1 G/T Silver, 4.43% Copper And 4.41% Zinc In The El Domo Deposit And Succesfully Ends The Phase V Diamond Drilling Program At Its Curipamba Project.http://www.salazarresources.com/news/2017/september8/- 14.08.2017 Salazar cuts 6.87 Metres (6.45 True) Averaging 1.47 G/T Gold, 7.42% Copper, 1.01% Zinc East of the El Domo Deposit at its Curipamba Project.http://www.salazarresources.com/news/2017/august14/Edelmetallmesse München am 2. und 3. November 2017Münchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich. Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.deFür das Board of Directors: Salazar Resources Ltd.Fredy SalazarPresident & CEO Salazar Resources Ltd. - Investor RelationsAv. 10 de Agosto y VillalenguaN37-232, Quito - Ecuador+59 322 469 611ir@salazarresources.comwww.salazarresources.comTSX-V: SRL / FRANKFURT: A0MMLD