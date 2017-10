Saisonal stärkste Gold-Phase ante portas!

"Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Lebens-gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in demokratischen Gesellschaften. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wirklich herrschende Macht unseres Landes ist."



Edward Bernays (Erfinder der Public Relations und Neffe von Siegmund Freud)

Genau in der dritten Woche (Verfallstermin am Freitag) im Oktober macht der Goldpreis saisonal im Durchschnitt ein Trading-Tief. Im Anschluss daran folgen mit den Monaten November bis Februar die stärksten Goldmonate. Lässt man den schwachen Monat März unberücksichtigt, dann erstreckt sich die Bullenphase bis in die dritte Mai-Woche. Zumindest war dies so durchschnittlich in der zyklischen Hausse von 2000 bis 2011 (siehe hierzu untere Grafik).In zyklischen Baissen funktioniert die Saisonalität nur sehr bedingt. Da wir im Januar 2016 das zyklische Tief (säkulares Tief zur Jahrtausendwende; seit dem investieren wir strategisch in Edelmetalle) gesehen haben und sich seitdem der Goldpreis in einer neuen Hausse befindet, erwarten wir für die kommenden Monate eine sehr positive Entwicklung beim Gold und bei den dazugehörigen Aktien. Da die Goldminen während des ersten Hausse-Impulses zirka 200 (!) Prozent in 6 ½ Monaten zulegen konnten, sollte man auch für die nächste Impulsphase ähnliches erwarten können.© Global Resources Invest GmbH & Co. KG

Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater.