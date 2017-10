Mustang Resources Ltd.: Präsentation auf Australian Microcap Investment Conference

Sydney (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (OTCMKTS: GGPLF) (FRA: GGY) stellt die neueste Präsentation des Unternehmens im Rahmen der Australian Microcap Investment Conference vor.- Führendes Rubin-Projekt in einer erstklassigen Edelsteinregion- Management-Team verfügt über Erfahrung im Land und „trägt seine Haut zu Markte"- Erster Umsatzerlös zwischen 27. und 30. Oktober 2017 durch Auktion/ Ausschreibung einer bewährten Verkaufsmethodik anvisiert- Führende globale Rubin-Käufer haben ihre Teilnahme an der Eröffnungsauktion bestätigt- Hervorragendes Explorationspotenzial und Wachstumspotenzial- Bedeutende neue Rubin-Entdeckung, bei der Mustang große Edelsteine aus einer weitläufigen Lagerstätte gewinnt- Signifikante zusätzliche Wertsteigerung beim Tier-1-Graphitprojekt High Grade CaulaDie vollständige Präsentation finden Sie unter: http://abnnewswire.net/lnk/PXKHQQTPDie auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX:MUS) (FRA:GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter http://www.mustangresources.com.au.Managing Director: Christiaan JordaanE: info@mustangresources.com.auT: +61-2-9239-3119Media & Investor Relations: Paul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474