Kitcos Goldumfragen: Die Bullen überwiegen wieder

Die Wall Street sieht die künftige Preisentwicklung im Goldsektor wieder deutlich optimistischer als noch in der Vorwoche, dies ergab die wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals Kitco.com unter Finanzexperten, Tradern und privaten Investoren am letzten Freitag. Auch die Privatanleger äußerten sich wieder etwas zuversichtlicher.Insgesamt nahmen in der vergangenen Woche 17 Vertreter der Finanzbrache an der Umfrage teil, von welchen elf (65%) eine positive Goldpreisentwicklung prognostizierten, während drei (18%) mit sinkenden Kursen rechneten. Ebenfalls drei Teilnehmer (18%) gingen von einer Seitwärtsentwicklung aus.Die Vertreter der Main Street sind mit Blick auf diese Woche ebenfalls wieder bullischer gestimmt. Von den 740 teilnehmenden Privatanlegern gaben 448 bzw. 61% an, dass der Goldpreis ihrer Ansicht nach kurzfristig steigen werde. 224 bzw. 30% rechneten dagegen mit einem Kursrückgang und 68 Anleger bzw. 9% waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de