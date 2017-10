Silber: Anstieg nimmt Fahrt auf

Seit Anfang September befindet sich der Silberpreis in einer Korrektur des vorangegangenen Anstiegs, der in der Spitze deutlich über 18,00 USD führte. Diese Gegenbewegung sorgte für den Bruch der Unterstützungen bei 17,23 und 16,60 USD. Allerdings konnte sich der Wert an der Haltemarke bei 16,26 USD stabilisieren und anschließend über die zur Korrektur gehörenden Abwärtstrendlinie ausbrechen. Diese Kaufsignale führten in den letzten Tagen zu einer steilen Kaufwelle. Am vergangenen Freitag wurde zudem die 17,23 USD-Marke zurückerobert.Nach einem kurzfristigen Rücklauf an die 17,23 USD-Marke dürfte sich der Anstieg fortsetzen und das Kaufsignal, das der Ausbruch über 17,23 USD ausgelöst hat, zu einer Aufwärtsbewegung bis 17,91 USD führen. Sollte die Marke ebenfalls überschritten werden, könnte nur noch die Hürde bei 18,21 USD eine Rally bis 18,50 USD unterbinden.Bei einem Rücksetzer unter 17,23 USD dürfte sich die Korrektur dagegen bis 16,96 USD ausdehnen. Dort sollte sich der Aufwärtstrend der letzten Tage allerdings fortsetzen. Derzeit würde ohnehin erst ein Bruch dieser Marke für die Wiederaufnahme der großen Korrektur sprechen und zu einem Abverkauf bis 16,60 und 16,26 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG