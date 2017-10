De Grey Mining Ltd.: Erkundungsbohrungen treffen auf hohe Lithiumgehalte - 17m mit 2,55% Li2O

- KRC012 17m mit 2,55% Li2O ab 13m Tiefe- KRC011 8m mit 1,0% Li2O ab 27m Tiefe- KRC011 1m mit 8,63% Cs2O ab 25m Tiefe- Serie gestapelter mäßig mächtiger und nach Süden einfallender Pegmatitkörper wurde durchteuft.- Nicht überprüft nach Nordosten in Streichrichtung und in Fallrichtung.- Bis dato wurden RC-Erkundungsbohrungen (1.648m) in größeren Abständen nur in einem begrenzten Rahmen über eine Strecke von 2km niedergebracht.- Frischer vererzter Pegmatit ab geringen Tiefen (<10m).- Geplantes zukünftiges Programm schließt anfängliche Kernbohrungen zur Bewertung der Mineralogie sowie eine detaillierte Kartierung und Entnahme von Bodenproben über die noch ungeprüfte Streichlänge von 5,5 km des Pegmatit-Trends ein.- Pegmatit-Trend von insgesamt 7,5km.- Nur 2km der gesamten 7,5km langen Trendoberfläche wurden beprobt; minimale Überprüfung durch Erkundungsbohrungen.- Abgrenzung eines zonierten Lithium-Cäsium-Tantal (LCT)-Pegmatits mit großem Potenzial.- Lage innerhalb von 60km zu Port Hedland in sehr aussichtsreicher Lithiumregion."Ist dies die Spitze des Eisbergs? Dies ist sicherlich eine signifikante anfängliche Entdeckung angesichts dessen, dass wir nur einen sehr kleinen Teil des gesamten 7,5km langen King-Col-Trends überprüft haben.Wir haben die Weltklasse-Lithiumlagerstätten Pilgangoora und Wodgina nur 40km weiter südlich. Wir befinden uns eindeutig in einer außergewöhnlichen Lithiumprovinz."16. Oktober 2017 - De Grey Mining Ltd. (WKN: 633879; ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") gibt die erfolgreiche Durchführung des ersten RC-Bohrprogramms auf dem Pegmatit-Prospektionsgebiet King Col bekannt. Diese Arbeiten wurden nach erfolgreichem Antrag des Unternehmens auf Kofinanzierung der Bohrungen zum Teil gemäß des Exploration Incentive Scheme (EIS, Explorationsanreizsystem) der Regierung Western Australias finanziert.Der Pegmatit King Col liegt innerhalb der sich vollständig in De Greys Besitz befindlichen Liegenschaften und ist ungefähr 60km von Port Hedland entfernt und liegt innerhalb von 50km zu den Weltklasse-Lithiumlagerstätte Pilgangoora und Wodgina (Abbildung 1). Die Nähe zu großen Hafenanlagen, anderer wichtiger Infrastruktur und einem sich entwickelnden Lithiumbergbauzentrum wird voraussichtlich ein signifikanter Vorteil für jedes zukünftige Produktionspotenzial sein.Frühere Erkundungskartierungen, die Entnahme übertägiger Gesteinsproben und Bodenproben durch De Grey auf dem Pegmatit-Trend King Col haben bereits Zonen mit anomalen Lithiumgehalten und Gehalten anderer Elemente entlang der westlichsten 2km des insgesamt 7,5km langen Ziels hervorgehoben. Die früheren Probenergebnisse lieferten eine starke Unterstützung für eine mögliche Lithium-Cäsium-Tatal (LCT)-Pegmatitvererzung. Weitere Probennahmen sind notwendig, um die restlichen 5,5km des gesamten 7,5km langen Pegmatit-Trends zu überprüfen.Abbildung 1: Lageplan King ColDie frühere petrologische Untersuchung einer begrenzten Anzahl (4) ausgewählter Mineralproben, die im Laufe der Kartierungsarbeiten an der Oberfläche entnommen wurden, deuten auf das Vorkommen der Lithium führenden Minerale Lepidolith und Petalit mit unwesentlichen Einschlüssen von Spodumen.Am Südwestende des 7,5km langen Trends wurden 22 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.684m niedergebracht. Die Bohrungen hatten einen Abstand von 40m und wurden auf 5 Linien niedergebracht. Die Linien hatten zueinander einen Abstand von 200m bis 600m. Die Bohrung KRC012 wurde 60m westlich der Linie 2 unter eine Zone alter Beryll-/Tantalit-Abbauspuren (Abbildungen 2 und 4) niedergebracht.Die RC-Bohrung KRC012 lieferte einen außergewöhnlich hochgradigen Abschnitt von 17m mit 2,55% Li2O ab einer Bohrtiefe von 13m. Die Bohrung KRC011, 60m östlich der Bohrung KRC012 durchteufte 8m mit 1,00% Li2O ab 27m Tiefe. Basierend auf der Interpretation der nach Süden einfallenden Pegmatithorizonte werden die Abschnitte als die wahren Mächtigkeiten betrachtet. Ein einzelner 1m mächtiger Abschnitt in Bohrung KRC011 enthielt einen Höchstwert von 8,63% Cs2O (Tabelle am Ende der originalen englischen Pressemitteilung). In den Bohrungen KRC011 und KRC012 wurden ebenfalls anomale Gehalte angetroffen.Die Bohrungen in den Sektionen 682400E und 684300E (150m westlich bzw. ungefähr 900m östlich von Bohrung KRC012) durchteufte mächtige Pegmatitzonen mit wahren Mächtigkeiten von bis zu 35m und anomalen Li- und Ta-Gehalten. Diese anomalen Gehalte waren jedoch nicht auf dem Niveau von Erzgehalten. Die in den Bohrungen KRC011 und KRC012 angetroffene lithiumreiche Zone ist nach Osten offen und streicht unter ein Gebiet mit geringer Sandüberdeckung. Für eine Erweiterung dieser Zone werden zusätzliche Bohrungen benötigt werden. Nach Westen ist aufgrund des Verlaufs des East Turner River unmittelbar im Südwesten der Zugang für Bohrungen beschränkt.Zusätzlich zu einem Pegmatitmineral, das anfänglich als Petalit identifiziert wurde, stehen die Li2O-Abschnitte in den Bohrungen KRC011 und KRC012 in Zusammenhang mit dem protokollierten Lepidolith (Abbildung 3). Die detaillierten Mineralparagenesen werden jedoch zurzeit petrologisch untersucht (im Laufen). Nachfolgende Kernbohrungen und weitere detaillierte mineralogische Erkennungsarbeiten sind geplant, um die Lithium führenden Minerale innerhalb dieser Pegmatite eindeutig zu identifizieren.Die hohen Gehalte an Li, Ta und anderer Elemente zusammen mit dem Vorkommen von Petalit und Lepidolith zeigen deutlich, dass das Pegmatitsystem King Col fruchtbar für Lithium führende Minerale ist. LCT-Pegmatite sind typischerweise zoniert sowohl lateral als auch vertikal. Lepidolith und Petalit kommen im Allgemeinen zusammen mit an Spodumen reichen Pegmatiten vor. Spodumen ist ein mit Petalit eng verwandtes Mineral, das ein wichtiges Lithium führendes Mineral in aussichtsreichen Pegmatiten ist. Ferner werden Petalit und Lepidolith zunehmend zur Produktion von Lithiumkarbonat für die wachsenden Lithiumbatteriemärkte verwendet sowie für andere industrielle Zwecke.- Ausdehnung der Kartierung, Entnahme der Gesteins- und Bodenproben über die restlichen 5,5km nach Nordosten.- Nachfolgende Kernbohrungen auf dem vererzten Pegmatit, der in den Bohrungen KRC011 und KRC012 angetroffen wurde.- Detaillierte Bewertung der Mineralogie der Pegmatite einschließlich der Petrologie.- Zusätzliche RC-Erkundungsbohrungen zur Überprüfung jeder neuen Lithiumzone, die im Nordosten abgegrenzt wird.Abbildung 2: Karte der RC-Bohransatzpunkte, King ColAbbildung 3: King Col RC - KRC012 Kernkiste 0-40mAbbildung 4: King Col Sektion 682540ESimon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Betriebsleiter)Tel. +61 8 9381 4108admin@degreymining.com.auIm deutschsprachigen RaumAXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.