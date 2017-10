Neue Studie: Goldfördermaximum in Australien 2021, danach gravierender Rückgang der Produktion

Das Beratungsunternehmen MinEx Consulting hat heute eine neue Studie zur Entwicklung der australischen Goldproduktion der nächsten 40 Jahre mit dem Titel "Long-term forecast of Australia’s mineral production and revenue. The outlook for gold: 2017-2057" veröffentlicht.Wie aus der Untersuchung hervorgeht, könnte die Förderung des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten im Jahr 2021 mit 11,3 Mio. Unzen sein Maximum erreichen und sich anschließend bis 2057 mehr als halbieren (4,7 Mio. oz).Der Autor der Studie Richard Schodde schreibt diesbezüglich: "Uns bleiben nur die nächsten paar Jahre, um Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Explorationsleistung zu finden und richtig umzusetzen. Andernfalls besteht für Australien das Risiko, mittelfristig einen erhebliches Angebotsdefizit zu erleben."Die Studie können Sie in englischer Sprache unter minexconsulting.com kostenfrei herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de