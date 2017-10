Maya Gold & Silver: Produktion der Zgounder-Mine im September

Wie Maya Gold & Silver Inc. am Freitag meldete, produzierte die in Marokko gelegene Silbermine Zgounder im vergangenen Monat 46.331 Unzen Silber und erzielte somit sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg. Insgesamt wurden 4.972 Tonnen mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 336,23 g/t verarbeitet. Die Ausbeute lag bei durchschnittlich 86,2%.Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte sich die Produktion auf 43.082 Unzen Silber belaufen. Im August 2017 hatte der Ausstoß bei 42.033 Unzen Silber gelegen.Das Unternehmen ist zu 85% an der Zgounder-Mine beteiligt.© Redaktion MinenPortal.de