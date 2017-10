Russland will Krypto-Rubel einführen

Wie cointelegraph.com unter Berufung auf russische Medien berichtet, wird Russland bald den Krypto-Rubel einführen. Öffentlich machte die Information Kommunikationsminister Nikolay Nikiforov während eines internen Treffens in Moskau.Für diesen Schritt der Regierung gebe es einen ganz einfachen Grund: Wenn Russland den Krypto-Rubel nicht starte, würde dies innerhalb der nächsten zwei Monate die Nachbarn in der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft tun.Die Schaffung einer eigenen Digitalwährung bedeute allerdings keinesfalls, dass Bitcoin und andere virtuelle Währungen in Russland nun legalisiert würden, wird Nikiforov zitiert.Dem Minister zufolge sei ein Mining der russischen Kryptowähung nicht möglich. Sie werde ausschließlich von den Behörden ausgegeben, kontrolliert und gepflegt.Die Krypto-Rubel könnten jederzeit in reguläre Rubel getauscht werden, allerdings falle dafür eine Steuer in Höhe von 13% an, wenn vom Inhaber nicht nachgewiesen werden könne, woher die Kryptorubel stammen. Die gleiche Steuer werde auf jeden Gewinn erhoben, der zwischen dem Kauf des Tokens und dem Verkauf entstehe.© Redaktion GoldSeiten.de