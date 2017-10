Tudor Gold Corp. verlängert Gold-Zone bei Treaty Creek auf über 1 km

12. Oktober 2017 - Tudor Gold Corp. (TSX.V: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich die Ergebnisse der ersten vier Bohrlöcher von der Copper Belle Zone sowie den Stand der Ressourcendefinierung für die Copper Belle Zone auf dem Treaty Creek bekanntzugeben.Das Ressourcendefinierungsbohrprogramm in der Copper Belle Zone umfasste insgesamt 27 Bohrlöcher mit einer Tiefe unterhalb von 700 Metern sowie Step-Out-Bohrlöcher mit 50 Meter Abständen. Über 13.722 Meter Bohrungen wurden im Jahr 2017 in der Copper Belle Zone fertig gestellt.Das erste im Jahr 2017 auf der Copper Belle Zone gebohrte Step-Out-Bohrloch CB-17-04 durchteufte eine kontinuierliche Mineralisierung über 176,2 Metern mit Goldwerten von 0,80 g/Tonne Gold in dem Abschnitt von 152,1 bis 328,5 Metern Tiefe. Das Bohrloch CB-17-04 befand sich 40 Meter nördlich des Bohrloches CB-16-03. Die vollständigen Bohrergebnisse für die verbleibenden 23 Bohrlöcher sind noch ausstehend.Die Bohrergebnisse für die ersten vier Löcher bei Copper Belle auf dem Treaty Creek Projekt sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41116/Tudor_DE.001.pngSie finden die Tabelle mit Ergebnissen der ersten vier Bohrlöcher sowie den Bohrplan auch auf der Webseite der Firma sowie unter den nachfolgenden Links:http://tudor-gold.com/fileadmin/user_upload/Oct12-17table.png bzw. http://tudor-gold.com/fileadmin/user_upload/Copper_Belle_2017_drill_plan_map.pdfEs sind noch Ergebnisse aus dem 2017er Bohrprogramm 2017 bei Copper Belle ausstehend. Die Bohrlöcher zielten auf die mineralisierte Zone bei Copper Belle ab - alle Löcher durchteuften lange Mineralisierungsintervalle in die Tiefe.Bohrlöcher wurden schräg zum nordwestlichen Sturz der Hauptvererzungszone gesetzt. Das Bohrprogramm wurde für etwa 50-Meter-Step-out-Bohrungen in der mineralisierten Zone entworfen, um einen Block mit einer abgegrenzten Mineralisierung für eine vorläufige Ressourcenschätzung zu erstellen. Alle Bohrlöcher wurden in 25 Meter Messpunktabschnitten mit einem Reflex Multi-Shot-Gerät untersucht.Die Ressourcenschätzung bei Copper Belle wird Daten von 27 Bohrlöchern aus dem Jahr 2017, drei Bohrungen von 2016, 17 Bohrungen aus 2009 sowie 10 Bohrungen aus dem Jahr 2007 über insgesamt 22.970 Bohrmeter beinhalten. Diese Bohrlöcher erstrecken sich über ein Gebiet mit einer Breite von ca. 250 Metern und einer Länge von 1 km. Die Mineralisierung bei Copper Belle ist in alle Richtungen und in die Tiefe offen.Das HC-Bohrprogramm bestand aus 17 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 5.401 Metern, die die mineralisierte stratigraphisch gebundene Struktur über eine Streichlänge von 400 Metern und 400 Meter Tiefe (noch offen in der Tiefe) getestet hat. Das Venensystem ist noch nach Norden, Süden und in die Tiefe offen. Das Programm wurde mit Maximal Schritten von 50-Metern (Step-out) in den mineralisierten Zonen entworfen, um eine vorläufige Ressourcenschätzung in diesem Bereich vorzubereiten. Loborergebnisse (Assay results) stehen für die verbleibenden Löcher noch aus.Das Unternehmen freut sich sehr zu berichten, dass das im Jahr 2016 implementierte Programm zur geophysikalische Vermessung (MT Studie oder auch MT Survey) als Richtschnur für das Bohrprogramm 2017 genutzt wurde. Diese MT-Studie deutet darauf hin, dass die Mineralisierung weiter südlich in Richtung der Iron Cap-Lagerstätte von Seabridge Gold Inc. verläuft. Die MT-Studie deutet auch darauf hin, dass die mineralisierte Zone weiterhin in alle Richtungen verläuft. Das Bohrprogramm 2017 von Tudor Gold befindet sich fünf Kilometer nördlich der Iron Cap-Lagerstätte. Das Unternehmen beabsichtigt, im kommenden Jahr Step-Out Bohrungen in südlicher Richtung durchzuführen, um festzustellen, ob eine Beziehung zwischen den beiden Gebieten bestimmt werden kann.Walter Storm, President und CEO, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden mit diesen frühen Bohrergebnissen bei Copper Belle, weil sie sowohl die Qualität, Kontinuität als auch die immense Größe dieses durchdringlich mineralisierten Systems demonstrieren. Zwei große geologische Verwerfungen kontrollieren die Mineralisierung, die Südwest-Nordost streicht und nach Nordwesten abtaucht. Unser Explorationsteam verfolgt die Mineralisierung mithilfe von Step-Out Bohrungen in 50 Meter Abständen, wodurch sichergestellt wird, dass wir eine ausreichende Datendichte für unsere geplanten Mineralressourcenschätzungen haben."Die Bohrlochproben wurden von der Firma Activation Laboratories Ltd. in Kamloops, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Einreichung von Blindproben, zertifizierten Standards und Doppelproben, die von Tudor Gold Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingeführt werden, überwacht. Das Qualitätssystem von Activation Laboratories entspricht den Anforderungen der Internationalen Norm ISO 17025: 2005.Die qualifizierte Person für die Ergebnisse bei Treaty Creek in dieser Pressemeldung ist Herr James McCrea, P.Geo. im Sinne des kanadischen National Instrument 43-101 Standards. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden, gelesen und genehmigt. Tudor Gold ist ein bedeutendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf Projekte im Goldenen Dreieck, dass im kanadischen Bundesstaat British Columbia liegt. Im Goldenen Dreieck sind mehrere ehemals produzierende Minen sowie große Mineralvorkommen beheimatet, die in der Zukunft möglicherweise weiterentwickelt werden. Das Unternehmen hat einen Eigentumsanteil in Höhe von 60% an den Konzessionsgebieten Electrum und Treaty Creek sowie eine 100% ige Beteiligung an den Mackie-, Eskay North-, Orion-, Fairweather-, Delta- und High-North- Konzessionsgebieten, die sich alle im Goldenen Dreieck befinden."Walter Storm"Walter Storm, Präsident und Chief Executive OfficerCHF Capital MarketsCathy HumeTel: +1 416-868-1079 (Durchwahl 231)Email: cathy@chfir.comoder Aris MorfopoulosChief Financial Officer and Corporate SecretaryTel: +1 604-721-2650Email: aris@tudor-gold.comWarnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung eines der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind, sind zukunftsgerichtete Informationen und beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und Zeitpunkts derartiger zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen.Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten Risiken im Zusammenhang mit den tatsächlichen Ergebnissen der aktuellen Explorationsaktivitäten, schwankenden Goldpreisen, möglichen Ausfällen und Verzögerungen bei Bohrgeräten, Überschreiten von budgetierten Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung , allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, aufsichtsrechtliche und behördliche Änderungen, Der rechtzeiltige Erhalt von behördlichen oder aufstichtsrechlichen Genehmigungen und andere Risiken, die hierin liegen und von Zeit zu Zeit in den von der Gesellschaft bei Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen dargelegt sind. 