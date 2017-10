Prize Mining Corp. erhält Genehmigungen für Schürfgräben und Bohrungen auf Daylight

Calgary, 17. Oktober 2017 (Marketwired) - Prize Mining Corp. ("Prize" oder das "Unternehmen") (TSXV: PRZ) (OTCQB: PRZFF) (MQSB:GR: FRANKFURT) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine abgeänderte Mines-Act-Genehmigung vom Ministerium für Energie, Bergbau und Erdölressourcen der kanadischen Provinz British Columbia erhalten hat. Die Genehmigung berechtigt das Unternehmen zu Mineralexplorationsaktivitäten auf seiner Liegenschaft Daylight.Feisal Somjii, Chief Executive Officer von Prize, sagte: "Wir freuen uns auf unser lang erwartetes Bohrprogramm auf der Liegenschaft Daylight. Der Fokus des Programms wird auf den neu abgegrenzten anomalen Zielen liegen, die durch unsere übertägigen Explorationsarbeiten im Sommer den Vorrang erhielten. Die auf der Liegenschaft in der Vergangenheit produzierenden Minen hatten Gehalte von bis zu 37 g/t Gold und im Jahr 2017 entnommene Stichproben lieferten bis zu 9 g/t Gold. Wir sind begeistert, diese kombinierten Datensätze mit einem auf Entdeckung fokussierten Bohrprogramm weiter zu verfolgen. Das Unternehmen ist voll finanziert und wird in Kürze mit den Explorationsaktivitäten beginnen."Die Genehmigung gibt Prize das Recht zur Anlage von Zugangswegen bis zu einer Länge von 3 km, von 25 Bohrstellen mit Sammelbehältern und 20 Schürfgräben. Prize hat Verträge mit Wade Critchlow Enterprises Ltd aus Salmo, British Columbia für alle ihre Schürfgrabenarbeiten und mit Lucky Drilling Ltd. aus Castlegar, British Columbia, für ihre Bohrarbeiten geschlossen. Es wird erwartet, dass sich beide Unternehmen noch in dieser Woche zur Liegenschaft begeben.Das Unternehmen erwartet in der nahen Zukunft ebenfalls den Erhalt einer ähnlichen Bergbaugenehmigung für seine Liegenschaft Toughnut, die an die Daylight-Claims angrenzt.Jarrod Brown, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung zugelassen. Prize Mining ist ein in Calgary ansässiges Junior-Bergbauunternehmen mit Büros in Calgary, Alberta. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt. Prize beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und der Entwicklung von Bergbauliegenschaften.Erfahren Sie mehr unter www.prizemining.com.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Walter Spagnuolo, Investor Relations,Tel. 403.236.2222 oder E-mail: walter@prizemining.comFolgen Sie Prize Mining Corp. auf Facebook; Folgen Sie Prize Mining Corp. auf Twitter;Folgen Sie Prize Mining Corp. auf LinkedInDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.