Effektive Integration der PGM-Betriebe von Sibanye-Stillwater verhindert erwartete Schließungen

Westonaria, 16. Oktober 2017: Sibanye-Stillwater hat früher angedeutet, dass die Produktion von ungefähr 200.000 Unzen bis 300.000 Unzen 4E PGM pro Jahr gefährdet sein könnte, falls einige herkömmliche Schächte im Gebiet Rustenburg weiterhin unrentabel sind und das Unternehmen würde eine endgültige Entscheidung über die Rentabilität dieser herkömmlichen Betriebe nach September 2017 treffen.Sibanye-Stillwater gibt jetzt bekannt, dass als ein Ergebnis der Realisierung der beachtlichen Synergien nach der erfolgreichen Integration von Rustenburg und Aquarius in den Sibanye-Stillwater-Konzern, die Schließung dieser herkömmlichen Betriebe verhindert wurde.Die südafrikanischen PGM-Betriebe lieferten solide Betriebsergebnisse in der ersten Hälfte (H1) des Jahres 2017 und dies veranlasste eine Aufwärtsrevision unserer Produktionsprognose für 2017 und eine Abwärtsrevision der Kostenprognose. Ferner hat die Realisierung der Kosten- und Betriebssynergien die Erwartungen übertroffen und waren den anfänglichen Prognosen beachtlich voraus.Wie in unseren Ergebnissen des H1 2017 veröffentlicht, wurden die Gewinne von ungefähr ZAR550 Millionen der anfänglich identifizierten ZAR800 Millionen an jährlichen Synergien bereits erzielt. Bis zum Jahresende 2017 wurden Gewinne von ungefähr ZAR1 Milliarde vorhergesagt. Dies ist beachtlich früher als die drei Jahre, die wir anfänglich prognostiziert hatten, um diese Gewinne zu realisieren.Der CEO des Konzerns, Neal Froneman, sagte: Ich bin mit dem Ergebnis der Überprüfung sehr zufrieden, die von den Ergebnissen der Bemühungen unserer Kollegen in der Region Rustenburg angetrieben wurde. Obwohl wir mit der Zeit weitere Möglichkeiten zur Kostenreduzierung und zur Freisetzung betrieblicher Synergien erwarten, so sind die südafrikanischen PGM-Betriebe jetzt gut positioniert, von den gestiegenen PGM-Preisen zu profitieren. Ich möchte ebenfalls die Rolle erwähnen, welche die Competition Commission (Wettbewerbskommission) bei der Gewährleistung dieses Ergebnisses spielte, indem sie die anfängliche und sehr notwendige Umstrukturierung der Betriebe direkt genehmigte und damit effektiv viele Tausende von Arbeitsplätzen rettete.