Palladium: Topbildung droht

Palladium korrigierte in den vergangenen Wochen nach dem Erreichen der 1.000 USD-Marke und rutschte auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend. Oberhalb der 907 USD kam es zur Ausbildung eines Bodens, welcher an den Vortagen verlassen wurde Dies führte zu einem deutlichen Anstieg und einem weiteren Test der 1.000 USD.Das an der 1.000 USD-Marke ausgebildete bärische Reversal könnte weitere Abgaben nach sich ziehen und einen Pullback bis 940 USD einleiten. Sollte diese Kursmarke ebenfalls nicht halten, droht die Ausbildung einer Trendwende, welche unterhalb der 907 USD vollendet werden könnte. Sollte Palladium die 1.000 USD aber noch zum Schlusskurs durchbrechen, könnte sich innerhalb des Trendkanals der Vormonate der Weg bis zur Oberkante bei 1.050 USD öffnen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG