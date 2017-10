Weiche vs. harte Daten

© Moody´s economy.com

© Zerohedge.com

© Zerohedge.com

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.1794 (07.54 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.1777 heute im frühen europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 112.17. In der Folge notiert EUR-JPY bei 132.10. EUR-CHF oszilliert bei 1.1515.Global läuft es. In Japan ermutigen Zeichen der großen Industrieunternehmen, deren Geschäftsklima auf dem höchsten Stand seit einer Dekade angekommen ist! In dem vorliegenden TANKAN-Bericht fielen die Wachstumserwartungen mit 31 Punkten so stark aus wie seit Juni 2007 nicht mehr. Seit August 2016 ist der Index stetig und deutlich angestiegen.Nachdem gestern China von einem erhöhten Wachstumsclip im zweiten Halbjahr ausgeht, ist von der Seite Asiens Unterstützung für den Welthandel zu erwarten. Einiges Kopfzerbrechen bereitet die Lage in Nordamerika, wo sich interessante Konstellationen auftun.Der NY Fed Manufacturing Index, der die konjunkturelle Entwicklung der verarbeitenden Industrie im US-Bundesstaat New York abbildet, überrasche mit einem deutlichen Anstieg auf 30.2 Zähler. Erwartet wurde ein Rückgang (!) um 3.7 Punkte auf 20.7 Zähler. Dieser neu ermittelte Wert stellt das höchste Niveau seit 3 Jahren dar. Besonders die Exporte beflügelten den Index, aber auch sämtliche anderen Parameter zogen dramatisch an.Mit offenem Mund beobachten wir diese ausgesprochen ungewöhnliche Entwicklung. Die Abweichung zwischen erwartetem Rückgang und eingetroffenem Ergebnis liegt bei 5 Standardabweichungen. Wer kann dieser Statistik noch den Glauben schenken, den man gerne würde?Es zeigt sich einmal mehr, dass in der trumpschen Legislaturperiode eine Anomalie an Bedeutung gewonnen hat. Während die soften Daten (wie oben der NY Empire Fed Index) laufend neue Höchstmarken markieren, können die „harten“ Daten nicht schritthalten – Im Gegenteil, denn das Delta markiert neue Höchststände.