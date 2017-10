Metals Focus erwartet 2018 höhere Goldpreise

Wie Kitco berichtet, sieht Metals Focus ein günstiges Umfeld für höhere Goldpreise im kommenden Jahr.Zunächst könnten die Preise dem Beratungsunternehmen zufolge noch für eine gewisse Zeit unter Druck bleiben, da der Markt mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember rechnet. Allerdings sollten weitere Abverkäufe sehr begrenzt bleiben, da der Zinsschritt bereits seit Mitte September eingepreist sei.Die Analysten glauben, dass die US-Inflation im weiteren Verlauf steigen wird, wenn auch nur in geringem Maße. Aus diesem Grund sollten die künftigen Zinsanhebungen der Federal Reserve langsam erfolgen. Somit bleibe des aktuelle Negativ- oder Niedrig-Realzinsumfeld in den USA bestehen.Weiterhin glaubt Metals Focus nicht an eine anhaltende Rallye des US-Aktienmarktes. Auch die makroökonomische und geopolitische Lage werde vermutlich positiv für Gold bleiben. Zu den Unsicherheiten zählen hier die Handels- und Außenpolitik der US-Regierung, die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea, der Populismus in Europa, die Konflikte im Nahen Osten sowie die wirtschaftlichen Probleme in China."All dies sollte das Interesse der Anleger an Gold, insbesondere der institutionellen Investoren, untermauern," heißt es. "Dies ist die Hauptannahme hinter unserem positiven Ausblick für den Goldpreis im Jahr 2018. Die im Vergleich zum Vorjahr relativ geringe Zunahme der Long-Positionen der Anleger deutet auf eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für neue Zuflüsse für Gold im nächsten Jahr hin," so die Analysten weiter.© Redaktion GoldSeiten.de