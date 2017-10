Ucore Rare Metals äußert sich zum Kommentar von Dean Popps, der die Achillesferse des amerikanischen Militärs entblößt

HALIFAX, 16. Oktober 2017 - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU) (OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Dean Popps, ehemaliger Senior Acquisition Executive bei der US Army, einen Gastkommentar über die Kritikalität der Entwicklung einer nationalen Versorgungskette für Seltenerdelemente (SEE) und die Bedrohung der Fähigkeit der Vereinigten Staaten, ohne strategische kurzfristige Maßnahmen zukünftige Kriege zu gewinnen, veröffentlicht hat.Die Achillesferse des US-Militärs, so Herr Popps, wird das Versäumnis sein, eine zuverlässige und sichere SEE-Lieferkette aufzubauen. SEE sind die Grundbausteine der amerikanischen Verteidigungssysteme. In seinem Kommentar weist Popps darauf hin, dass eine Versorgung mit strategischen Materialien wie SEE die Grundlage bildet, auf die die zukünftige Entwicklung von Waffensystemen aufbaut. Außerdem sind sie notwendig, um dem Auftrag des Verteidigungsministeriums gerecht zu werden, der darin besteht, sicherstellen, dass die USA jeglichen Gegnern überlegen sind.Popps war zuvor als leitender Beschaffungsbeamter bei der US Army, als Service Acquisition Executive (SAE) und als Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics, and Technology (Acting) tätig. Er trat dem Beirat von Ucore im August dieses Jahres bei.Die Erkenntnisse und das Fachwissen von Secretary Popps auf dem Gebiet der Sicherheit der Lieferkette machen die wachsende Bedrohung einer Abhängigkeit von fremden Nationen wie China für die grundlegendsten und kritischsten Materialien des amerikanischen Militärs deutlich, sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. Der Kommentar von Herrn Popps hat seit seiner Veröffentlichung am 10. Oktober deutliche Beachtung gefunden. Wir sprechen ihm für seinen starken redaktionellen Standpunkt zu einem so wichtigen Zeitpunkt für die internationalen militärischen Beziehungen Amerikas zu Ostasien und anderen Ländern Anerkennung aus. Die Etablierung von SEE-Trennungsmöglichkeiten in den USA durch Ucore ist eine perfekte Lösung für den dringenden Bedarf an einer kompromisslosen Versorgungskette für das amerikanische Militär.Damit die USA eine Autarkie bei der SEE-Versorgung erreicht, ist es unerlässlich, dass die kritischen der SEE wie Neodym, Dysprosium, Europium, Terbium und Yttrium in großen Mengen anhand umweltfreundlicher technischer oder chemischer Verfahren, die den aktuellen Umweltstandards entsprechen, den Einsatz von organischen Lösemitteln vermeiden und nur wenig Abfall erzeugen, produziert werden, sagte Steven R. Izatt, President und CEO von IBC. Die von IBC entwickelte SuperLig® MRT ist eine kommerzielle Technologie, die diesen Anforderungen gerecht wird. MRT ermöglicht die von Dean Popps propagierte Trennung und Gewinnung einzelner SEE mit einem hohen Reinheitsgrad und in großen Mengen aus Laugungslösungen (Pregnant Leach Solution; PLS) und sollte so bald wie möglich in großem Umfang eingesetzt werden, um mit der Produktion von SEE aus einheimischen primären und sekundären Quellen beginnen zu können und damit eine zuverlässige nationale SEE-Versorgung für militärische und kommerzielle Anwendungen sicherzustellen.Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir die 16 individuellen SEE aus der PLS, die aus dem SEE-haltigen Erz von Bokan-Dotson Ridge hergestellt wird, trennen können und das mit einem Reinheitsgrad und einer Ausbeute von über 99 %, so Izatt weiter. In unserer Pilotanlage haben wir beispielsweise Dysprosium mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % zu 99 % aus der PLS von Bokan getrennt. IBC und Ucore engagieren sich gemeinsam für die langfristige Versorgung mit diesen kritischen Metallen, um das US-Militär dabei zu unterstützen, seine Stärke zu sichern.Den Kommentar können Sie unter https://scout.com/military/warrior/Article/Op-EdUS-Military-Needs-Rare-Earth-Elements-for-Future-Wars-108741011 einsehen. Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Am 3. März 2015 meldete Ucore die Bildung eines Joint Ventures mit IBC hinsichtlich der Anwendung der SuperLig®-Molekülerkennungstechnologie bei Seltenerdmetallen sowie der Verarbeitung von Berge mit mehreren Metallen in Nordamerika und damit in Zusammenhang stehenden Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren.Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf www.ucore.com.IBC Advanced Technologies, Inc. ist ein preisgekröntes Unternehmen, das sich auf umweltfreundliche chemische Selektions- bzw. Trennverfahren unter Einsatz von innovativen MRT-Produkten spezialisiert hat. IBC hat seinen Hauptsitz in American Fork (Utah) und betreibt Produktionsanlagen in Utah und Houston (Texas). Bereits seit mehr als 29 Jahren beliefert IBC internationale Kunden in Industriebetrieben, Regierungsstellen und akademischen Forschungseinrichtungen mit seinen umweltfreundlichen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. IBC hat sich auf die MRT-Technologie spezialisiert und setzt umweltverträgliche chemische Verfahren in der hochselektiven Trennung von einzelnen Metallionen in einer komplexen Matrix ein. Basierend auf einer Technologie, die 1987 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, kommen die geschützten IBC-Produkte und -Verfahren weltweit in der Metallveredelung und im Bergbau zum Einsatz und wurden bereits von Unternehmen verwendet. Die Allianz zwischen Ucore und IBC profitiert von IBCs nachweislichen Kompetenzen in der Entwicklung, Skalierung und Vermarktung von Systemen der selektiven Trennung für eine Reihe unterschiedlicher und komplexer Anwendungsbereiche.Ucore Rare Metals Inc.210 Waterfront DriveBedford, Nova Scotia,Canada B4A0H3902.482.5214info@ucore.comwww.ucore.comwww.ucore.com/ucoretvVorsorglicher Hinweis: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Mit Ausnahme von historischen Fakten sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten, den Zeitrahmen für Forschung und Entwicklung, sowie vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören u.a. Aussagen, wonach wir eine langfristige Liefer- und Abnahmepartnerschaft eingehen könnten, und die Möglichkeit einer unabhängigen nordamerikanischen SEE-Lieferkette. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel, das Unvermögen des Unternehmens, Vereinbarungen abzuschließen, die Untauglichkeit des Produkts für die beabsichtigten Verwendungszwecke und die allgemeine Wirtschafts-, Markt-oder Geschäftslage.Die MRT-Technologie befindet sich derzeit im fortgeschrittenen Versuchsstadium. Der Nachweis der Eignung für die Seltenerdelementabscheidung im industriellen Maßstab muss erst erbracht werden. 