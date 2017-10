Jährliche Inflationsrate im Euroraum unverändert bei 1,5%

Jährliche Inflationsrate im Euroraum im September 2017 unverändert bei 1,5%; Anstieg in der EU auf 1,8% Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im September 2017 bei 1,5%, unverändert gegenüber August 2017. Ein Jahr zuvor hatte sie 0,4% betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im September 2017 bei 1,8%, gegenüber 1,7% im August 2017. Ein Jahr zuvor hatte sie 0,4% betragen. Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Zypern (0,1%), Irland (0,2%) und Finnland (0,8%) gemessen. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Litauen (4,6%), Estland (3,9%) und Lettland (3,0%) verzeichnet. Gegenüber August 2017 stieg die jährliche Inflationsrate in elf Mitgliedstaaten an, blieb in sieben unverändert und ging in neun zurück.Der stärkste Aufwärtsimpuls für die jährliche Inflation im Euroraum kam von den Teilindizes Kraftstoffe für Verkehrsmittel (+0,20 Prozentpunkte, Pp.), Restaurants und Cafés (+0,15 Pp.) und Tabak (+0,10 Pp.), während Sozialschutz (-0,05 Pp.), Telekommunikation (-0,04 Pp.) und Gemüse (-0,02 Pp.) am stärksten senkend wirkten.Zur vollständigen Pressemeldung: Jährliche Inflationsrate im September 2017 © Eurostat / Redaktion GoldSeiten.de