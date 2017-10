Deutlicher Anstieg für den Goldpreis in Sicht - Jeff Christian

Jeff Christian, Managing Director der CPM Group, sprach im Interview mit Erik Townsend von Macro Voices vergangene Woche neben anderen interessanten Themen über seine Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.Dem Experten zufolge wird Gold demnächst wieder Richtung 1.340-1.360 USD steigen. Die Handelsspanne der nächsten drei Monaten sieht er bei 1.260 bis 1.360 USD je Unze. Die Entwicklung im Jahr 2018 sei dann von den globalen Finanzmärkten abhängig, doch man gehe davon aus, dass das gelbe Metall weiter steigen werde, und dies eventuell in einer etwas höheren Geschwindigkeit als in den letzten paar Jahren.Längerfristig rechnet Christian mit nennenswert höheren Kursen, so sollte der Jahresdurchschnitt in den Jahren 2020-2022 deutlich über 1.600 USD liegen.© Redaktion GoldSeiten.de