Pasinex Resources: Update der Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 für Pinargozu

Toronto, 17. Oktober 2017 - Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE, FSE: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) meldete heute ein Update hinsichtlich der Fortschritte bei der Erstellung einer unabhängigen Mineralressourcenschätzung für die hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei. Pasinex meldet auch die Genehmigung für die Einführung einer Vorankündigungssatzung (die Satzung).Steve Williams, President und CEO von Pasinex, sagte: Wir gehen davon aus, die Ergebnisse der Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 für Pinargozu im November 2017 zu veröffentlichen. Wir arbeiten intensiv mit CSA Global zusammen, um zu gewährleisten, dass unser aktualisierter Zeitplan eingehalten wird.Die Erstellung des Drahtgittermodells der Volumina der Mineralressource ist nahezu abgeschlossen. Im Juni und September haben die qualifizierte Person (Qualified Person) und der Ressourcengeologe von CSA Global den Minenstandort besichtigt und Untertageuntersuchungen, Bohrprüfungen, Kernarbeiten und Probenaufbereitungen durchgeführt. Aufgrund der porösen Beschaffenheit der hochgradigen Nichtsulfid-Zinkmineralisierung hat CSA Global die Entnahme von drei 25- bis 30-Tonnen-Großproben empfohlen, um die entsprechende Zuweisung der Schüttdichte im Mineralressourcenmodell besser ermitteln zu können. Außerdem wurden 100 Schüttdichtenmessungen am Bohrkern gefordert, die von einem akkreditierten unabhängigen Labor aus der Türkei ermittelt werden. Diese Messungen werden zur Datenbank der Ergebnisse von 70 Schürfproben hinzugefügt, die bereits untertage entnommen wurden. Diese Arbeiten werden eine zuverlässigere Schüttdichte für das Volumen und somit eine solidere Schätzung der Tonnage im Rahmen der Mineralressourcenstudie ergeben. Sämtliche Protokolle und Ergebnisse der Qualitätssicherung und der Qualitätskontrolle wurden von CSA Global geprüft und genehmigt.Das Management von Pasinex ist zuversichtlich, dass die Schüttdichtenmessungen der Abbaukammer in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, um die Veröffentlichung der ersten Ressource von Pinargozu bis spätestens Ende November zu ermöglichen.Pasinex freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors am 8. August 2017 die Einführung einer Vorankündigungssatzung (die Satzung) genehmigt hat, die unter Umständen, in denen die Nominierung von Personen für die Wahl zu einem Director des Unternehmens durch Aktionäre erfolgt, eine Benachrichtigung des Unternehmens erfordert, ausgenommen (i) das Erfordernis einer Versammlung gemäß den Bestimmungen des British Columbia Business Corporations Act (der Act) oder (ii) ein Vorschlag eines Aktionärs gemäß den Bestimmungen des Act.Die Satzung legt unter anderem eine Frist fest, bis zu der die Aktionäre eine Benachrichtigung über Nominierungen eines Director vor einer ordentlichen oder außerordentlichen Jahreshauptversammlung, bei der Directors gewählt werden, einreichen müssen, und legt die Informationen fest, die ein Aktionär in dieser Benachrichtigung angeben muss, damit diese gültig ist.Im Fall einer Jahreshauptversammlung muss das Unternehmen nicht weniger als 30 und nicht mehr als 65 Tage vor dem Datum der Jahreshauptversammlung benachrichtigt werden - jedoch vorausgesetzt, dass für den Fall, dass die Jahreshauptversammlung an einem Tag stattfindet, der weniger als 50 Tage nach jenem Datum liegt, an dem die erste öffentliche Bekanntgabe des Datums der Jahreshauptversammlung erfolgte, eine Benachrichtigung spätestens bis zum Geschäftsschluss am zehnten Tag nach einer solchen Bekanntgabe erfolgt.Diese Satzung gilt ab sofort. Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE; FWB: PNX) ist ein Metallunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist. Im Rahmen seines DSO-Programms beliefert Horzum AS Zinkschmelzen und Zinkverarbeitungsanlagen direkt mit Material vom Projektstandort in der Türkei aus. Das Unternehmen hat ein starkes technisches Führungsteam mit jahrelanger Erfahrung in der Mineralexploration und Minenerschließung. Pasinex hat sich zum Ziel gesetzt, über den Erwerb großer Grundflächen in der produktiven CRD-Region in der Türkei ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.Die Mine Pinargozu wird im Rahmen des 50/50-Joint Ventures Horzum Arama Isletme AS (Horzum AS) zwischen Pasinex und dem türkischen Bergbauunternehmen Akmetal Madencilik San ve Tic. AS (Akmetal AS) betrieben. Akmetal AS ist einer der größten Konzerne in Familienbesitz in der Türkei, dem der ehemalige Zinkproduktionsbetrieb Horzum im näheren Umfeld gehört. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!