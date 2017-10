Nexus Gold Corp. entnimmt aus neuen Zonen Proben mit 19,95 g/t Au und 14,90 g/t Au

Vancouver, 17. Oktober 2017 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTC: NXXGF, FSE: N6E) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse für die Gesteinsproben erhalten hat, die aus den Kleinstbergbau-Schächten (sog. orpaillages) Gounga und Porphyry in seinem neu optionierten Konzessionsgebiet Rakounga entnommen wurden, das an das Goldkonzessionsgebiet Bouboulou des Unternehmens in Burkina Faso, Westafrika, angrenzt.Aus dem Kleinstbergbau-Schacht Porphyry wurden vier Gesteinsproben mit erhöhten Goldwerten von jeweils 19,95 Gramm Gold (Au) pro Tonne (g/t), 2,57 g/t Au und 1,175 g/t Au entnommen.Aus den Anlagen des Kleinstbergbau-Schachts Gounga, der sich etwa 1.000 Meter südlich des Kleinstbergbau-Schachts Porphyry befindet, wurden insgesamt acht Proben entnommen. Die Proben GGA-05 und GGA-07 wiesen Goldwerte von 14,90 g/t Au bzw. 5,30 g/t Au auf.Wir sind außerordentlich zufrieden mit diesen sehr guten Goldwerten, erklärte der Chefgeologe Warren Robb. Diese drei Kleinstbergbau-Schächte scheinen entlang dem gleichen Trend wie der Rawema-Pelatanga-Trend im benachbarten Konzessionsgebiet Bouboulou im Nordosten zu liegen. Wir möchten diese neuen Zonen erkunden, um festzustellen, ob sich diese hohen Werte in der Tiefe fortsetzen, so Warren Robb weiter.Bisher ergaben die Proben aus den drei neu identifizierten Kleinstbergbau-Schächten (Bereiche mit handwerklichem Goldbergbau) Koaltenga, Porphyry und Gounga im Genehmigungsgebiet von Rakounga erhöhte Goldwerte. Neben den oben genannten Proben hat das Unternehmen bereits gemeldet (Pressemitteilung vom 5. Oktober 2017), dass die ersten Gesteinsproben aus den Abraumhalden handwerklicher Anlagen im Kleinstbergbau-Schacht Koaltenga Werte von jeweils 17,30 g/t Au, 2,33 g/t Au und 1,45 g/t Au ergaben.Rakounga war eine ausgesprochen strategische Ergänzung des Projekts Bouboulou, erklärte Pete Berdusco, der President und CEO. Da die ersten Probenahmen bereits gute Erzgehalte ergaben und die bekannten mineralisierten Zonen von Bouboulou in der Nähe liegen, sind wir außerordentlich gespannt darauf, weitere Informationen über Rakounga zu erhalten. Dies ist ein großer Konzessionsblock mit bedeutender handwerklicher Bergbauaktivität, sodass einige unserer wichtigen Kriterien erfüllt sind. In der nächsten Zeit werden wir durch Probenahmen, Kartierung und Vorerkundung weitere Gebiete von Interesse identifizieren. Letztlich versuchen wir, eine Beziehung zwischen den mineralisierten Zonen in beiden Konzessionsgebieten herzustellen, merkte Pete Berdusco weiter an.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41132/Nexus - News Release - Rakounga Samples - Oct 17 2017 - FINAL_DE_PRCOM.001.jpeghttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41132/Nexus - News Release - Rakounga Samples - Oct 17 2017 - FINAL_DE_PRCOM.002.jpeg Nexus Gold Corp. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das in einigen der besten Bergbaugebiete der Welt tätig ist. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist zurzeit auf zwei Goldprojekte in Burkina Faso (Westafrika) gerichtet. Das Goldprojekt Bouboulou setzt sich zusammen aus den Bouboulou-Claims (38 km²) und der angrenzenden Goldkonzession Rakounga (250 km²). Die Goldkonzession Niangouela ist ein 178 Quadratkilometer großes Projekt, bei dem hochgradiges Gold in und im Umfeld eines primären Quarzerzgangs mit einer Länge von einem Kilometer und einer damit in Zusammenhang stehenden Scherzone vorkommt. Für weitere Informationen über diese Projekte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.nexusgoldcorp.com.Der Chefgeologe Warren Robb P.Geo. ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich. 