Gold-Update für den 17. Oktober

Es sieht so aus, als hätte der Dollar ein Tageszyklustief vollzogen und Gold ein Tageszyklushoch. Gold kann das entscheidende Niveau von 1.300 $ nicht halten und ich nehme an, es wird ein Zwischenzyklustief nicht vor Anfang Dezember abschließen.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 17. Oktober 2017 auf investing.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.