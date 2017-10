Japan und UK stoßen US-Staatsanleihen ab

Quelle: U.S. Department of the Treasury

Wie aus den vom US-Finanzministerium neu veröffentlichten Zahlen hervorgeht, haben u.a. China, die Schweiz und Indien im August ihre US-Staatsanleihen aufgestockt.Den Angaben zufolge erhöhten sich die Bestände Chinas um 34,5 Mrd. USD auf 1.200,5 Mrd. USD. Damit ist das Reich der Mitte wie schon in den letzten beiden Monaten der größte Auslandsgläubiger der USA. Japan war im Juni auf Platz 2 abgerutscht. Das Land reduzierte seine Bestände an US-Staatspapieren im August um 11,4 Mrd. USD auf aktuell 1.101,7 Mrd. USD.Das Vereinigte Königreich senkte seine Bestände im August ebenfalls, und zwar um 4,3 Mrd. USD auf 225,4 Mrd. USD.Indien verzeichnete dagegen ein Plus von 3,2 Mrd. US-Dollar auf aktuell 138,9 Mrd. USD. Die Schweiz verfügt nun über Bestände im Umfang von 248,3 Mrd. USD (+3,5 Mrd. USD).Die Auslandsverschuldung der USA über Anleihen belief sich per Ende August auf insgesamt 6.269,7 Mrd. US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de