Ronald Stöferle & Mark Valek von der unabhängigen Anlage- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Incrementum AG haben in dieser Woche das neue Chartbook "In Gold we Trust 2017" veröffentlicht. Dieses enthält die wichtigsten Charts aus dem diesjährigen "In Gold we Trust Report" in aktualisierter Form.Das Chartbook ist ausschließlich in englischer Sprache erschienen. Es steht hier zum Download bereit.Die deutsche Version des im Juni erschienenen Originalberichts finden Sie hier: " In Gold We Trust 2017 " (179-seitiges PDF) bzw. in der gekürzten Fassung (28-seitiges PDF)© Redaktion GoldSeiten.de