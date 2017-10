European Lithium will die Erstellung der Vormachbarkeitsstudie zum Lithiumprojekt Wolfsberg beschleunigen

18. Oktober 2017 - European Lithium Ltd. (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach Abschluss einer Kapitalerhöhung DRA Global (DRA) mit der Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie (VMS) für sein Lithiumprojekt Wolfsberg beauftragt hat.Die bereits fertig gestellten technischen Studien umfassten auch die Überprüfung der Ressource nach den Kategorien Gemessen und Angezeigt entsprechend dem JORC-Kodex. Bei der Exploration wurde eine höhere abgeleitete Ressource mit Tiefe festgestellt; ferner wurden weitere viel versprechende Explorationsziele identifiziert. Die metallurgischen Untersuchungen von Dorfner Anzaplan (Deutschland) ergaben, dass sich aus dem Erz von Wolfsberg ein Spodumenkonzentrat mit 6,2 % Li2O gewinnen lässt, das auf einfache Weise in Lithiumcarbonat und Hydroxid in Akku-Qualität umgewandelt werden kann. Bei der vorläufigen Minenplanung, die von SRK (Großbritannien) entwickelt wurde, wurde auf Langloch-Abbau mit offenem Abbauraum und Erzsortierung zur Aussonderung des Haldenmaterials zurückgegriffen; dabei wurde bestätigt, dass das Projekt technisch und wirtschaftlich machbar ist. Diese Studie auf Scoping-Niveau gab einen Kapitalwert vor Steuern10 von USD 95 Millionen an.DRA wird diese Studien in die VMS einbinden und die Schätzungen der Engineering-, Kapital- und Betriebskosten für die Verarbeitung und die Infrastruktur des Projekts vornehmen. Die Firma übernimmt auch die Integration des Inputs von externen Beratern in die VMS. SRK behält die Verantwortung für die Entwicklung der vorläufigen Minenplanung bis zur VMS-Ebene.DRA ist ein breit aufgestellter, weltweit agierender Engineering-Konzern, der Dienstleistungen in den Bereichen Bergbau, Erzverarbeitung, Energie, Wasseraufbereitung und Infrastruktur von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme erbringt. Die Firma verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Lithiumprojekten, da sie bereits für die Vormachbarkeitsstudie und die endgültige Machbarkeitsstudie des Projekts von Nemaska Lithium in Quebec, Kanada, verantwortlich zeichnete. DRA lieferte ferner die Aufbereitungsanlage für das Lithiumprojekt Mt. Cattlin in Westaustralien für Galaxy Resources und übernahm die technischen Vorarbeiten und die Vorauslegung für das Lithiumprojekt Pilgangoora von Altura Mining, ebenfalls in Westaustralien.Der Fokus des Unternehmens liegt momentan auf der Beschleunigung der VMS, deren Abschluss für das 1. Quartal 2018 erwartet wird.Tony SageNon-Executive Chairman European Lithium Ltd. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den deutschsprachigen IR-Kontakt unter European.IR@europeanlithium.com.Für weitere Informationen über das fortgeschrittene Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!