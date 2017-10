Goldman Sachs betont Wichtigkeit von Goldanlagen

Goldman Sachs fand in einem Anfang der Woche veröffentlichten Bericht namens "Fear And Wealth" überraschend positive Worte für Gold."Wir glauben, dass Edelmetalle trotz ihrer fehlenden Rendite eine wichtige Anlageklasse in heutigen Portfolios bleiben," schreibt die Bank, und weiter: "Sie sind weder ein historischer Unfall noch ein Relikt."Den Analysten zufolge sind Eigenschaften wie Beständigkeit und Sachwert nach wie vor von Bedeutung, selbst wenn neue Materialien entdeckt und neue Assets, wie beispielsweise Kryptowährungen, geschaffen werden.Als wichtigste Einflussfaktoren für den Goldpreis nennt Goldman Angst und Reichtum. Wenn Unsicherheiten zunehmen, erhöhen Anleger ihren Goldanteil im Portfolio, womit Angst der entscheidende mittel- bis kurzfristige Faktor sei, heißt es in der Publikation. Vermögen beeinflusse die Preisentwicklung dagegen langfristig, besonders in aufstrebenden Märkten wie China. Dort sollten die steigenden Einkommen in den nächsten Jahrzehnten die Preise unterstützen. "Während Angst relativ schnell steigen oder fallen kann, neigt Vermögen dazu, langsam zuzunehmen. Dies macht Reichtum zu einem wichtigen, aber in kurzfristigen Prognosen leicht zu übersehenden Faktor," zitiert Kitco News aus dem Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de