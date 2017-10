Alcoa: Ergebnisse des dritten Quartals

Der Aluminiumriese Alcoa Inc. erzielte während des dritten Quartals 2017 einen zurechenbaren Nettogewinn in Höhe von 113 Mio. USD bzw. 0,60 USD je Aktie . Dies geht aus den Quartalszahlen hervor, die das Unternehmen gestern bekannt gab. Für das Vorjahresquartal hatte sich dagegen ein zurechenbarer Nettoverlust von 10 Mio. USD oder 0,06 USD je Aktie ergeben.Während der drei Monate von Juli bis September generierte Alcoa einen Umsatz in Höhe von 2,96 Mrd. USD, im Vorjahresquartal hatte der Umsatz bei 2,33 Mrd. USD gelegen. Das adjustierte EBITDA ohne Sondereffekte belief sich auf 561 Mio. USD, verglichen mit 284 Mio. USD im Septemberquartal 2016.© Redaktion MinenPortal.de