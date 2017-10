Renditen belasten Gold

Gold hängt weiter wie eine Klette an der Entwicklung der US-Renditen. Es scheinen hier große Adressen an den Terminmärkten aktiv zu sein, die diesen Trade akribisch verfolgen. Gestern zog die Rendite den dritten Tag infolge an und Gold fiel den dritten Tag infolge. Nachfolgend sehen Sie die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanliehen und den Goldpreis. Jedes Rendite-Hoch wird von einem Goldpreis-Tief begleitet und umgekehrt:Solange sich Gold nicht aus dieser umgekehrten Korrelation befreien kann, müssen wir sehen, was die US-Renditen machen. Aktuell liegt die Rendite bei 2,33%. Ein starker Widerstand liegt bei 2,40% dann noch bei 2,60%.Für die FED-Sitzung um November rechnet so gut wie niemand mit einer Zinserhöhung. Im Dezember (Sitzung am 13.12.2017) gehen die Marktteilnehmer von einer 91,70% Wahrscheinlichkeit einer 0,25% Zinsanhebung aus: