Silber steht starker Preisanstieg bevor

Mark O’Byrne, Research Director bei GoldCore , geht davon aus, dass der Silberpreis bald stärker steigen wird als der Goldpreis. Im Jahr 2016 hatte das weiße Metall mit einem Plus von 16% die Performance seines Schwestermetalls (+9%) deutlich übertreffen können. In diesem Jahr liegt Gold allerdings aktuell noch deutlich vorne.Laut O’Byrne ist das beste Barometer für den potenziellen Preisanstieg von Silber sein Wert im Verhältnis zu Gold. Die langfristige durchschnittliche Ratio liege bei 15:1, betrachte man einen Zeitraum von nur etwa 100 Jahren, so liege das Verhältnis im Durchschnitt bei circa 40:1. Aktuell sehen wir eine Ratio von etwa 75:1. Dieser hohe Wert zeige an, dass die Zeit für den Kauf von Silberbullion günstig sei.Der Experte glaubt, dass die große Menge Silbers, die für Industrieanwendungen verbraucht wird, zu einem längerfristig sinkenden Verhältnis führen wird. "Es ist wahrscheinlich, dass das Gold-Silber-Verhältnis allmählich wieder unter den 100-Jahres-Durchschnitt von 40:1 sinken wird."O’Byrne geht davon aus, dass Gold zum Jahresende über 1.300 USD je Unze liegen und das Jahr damit mit einem Plus von etwa 13% abschließen wird. Für Silber prognostiziert er Ende 2017 einen Abschluss über 19 USD, was einem Anstieg von 20% im Gesamtjahr entsprechen würde.© Redaktion GoldSeiten.de