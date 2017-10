Goldsource Mines Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 2. und 3.11.2017

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse in München an unserem Stand mit der Nummer 15 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Goldsource Mines Inc. (WKN: A0BL56; Symbol: G5M) zu informieren.Aktionärsbetreuung ist uns sehr wichtig, gerade in Zeiten wo einerseits der Goldpreis eine deutlich steigende Tendenz aufweist und wir gleichzeitig enorme Fortschritte auf unserem Eagle Mountain Gold Projekt in Guyana erzielen. Daher freut es mich besonders, dass wir Sie auch in diesem Jahr wieder auf der wichtigsten europäischen Rohstoffmesse in München begrüßen dürfen, um Ihnen persönlich von diesen Entwicklungen berichten zu können, so Yannis Tsitos, President von Goldsource Mines Inc.Um kostenlose Eintrittskarten für diesen Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html- Goldsource beginnt mit Erweiterung von mineralisiertem Saprolith bei Eagle Mountain und durchschneidet 19 m mit 3,0 g/t Au: https://goo.gl/Gyb5KN- Goldsource bringt Vormachbarkeitsstudie für Eagle Mountain auf den Weg: https://goo.gl/snJWRN- Goldsource meldet den aktuellen Stand des Projekts Eagle Mountain: https://goo.gl/p5ybLaMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de Goldsource Mines Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, welches sich momentan in der Proof-of-Concept-Phase seines sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Goldprojektes Eagle Mountain (Guyana) befindet. Goldsource wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, welches sich bereits in der Vergangenheit in Sachen zeit- und budgetgemäßer Aufschließungserfolge und Projektausführung bewährt hat.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite http://www.goldsourcemines.com/Im Namen des BoardsIoannis (Yannis) TsitosPresident Goldsource Mines Inc.Goldsource Mines Inc.Ioannis (Yannis) Tsitos, PresidentFred Cooper, Investor RelationsTel: +1 (604) 694-1760Fax: +1 (604) 694-1761E-Mail: info@goldsourcemines.comWebsite: www.goldsourcemines.com