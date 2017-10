Cypress Development Corp. beginnt im Lithiumprojekt im Clayton Valley mit Bohrungen

Vancouver, 19. Oktober 2017 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCBB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Lithiumprojekt im Clayton Valley mit den Bohrungen begonnen hat. Das Projekt befindet sich direkt im Osten der von Albemarle betriebenen Lithiumsole-Produktionsstätte Silver Peak im Zentrum von Clayton Valley.Lageplan der Lithiumprojekte von Cypress im Clayton Valley, Nevada: http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/maps/CYP-Clayton-topo-satalite-small.jpgCypress plant, 12 NQ-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.000 Fuß zu absolvieren. Die Arbeiten im Zuge des Herbstprogramms 2017 werden sich auf die zu 100 % unternehmenseigenen zusammenhängenden Konzessionsgebiete Glory und Dean mit 4.220 Acres Grundfläche verteilen. Morningstar Drilling aus Three Forks (Montana) wird für die Bohrungen verantwortlich zeichnen. Ein Bohrgerät ist bereits vor Ort und das erste Bohrloch wurde im Konzessionsgebiet Dean angesetzt.Lageplan der geplanten Phase-II-Bohrlöcher 2017 im Projekt Dean:http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/maps/CYP-Dean-Drill-Holes-Phase-2-Map.jpgLageplan der geplanten Phase-I-Bohrlöcher 2017 im Projekt Glory: http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/maps/CYP-Glory-Drill-Map-2017.jpgDie Bohraktivitäten von Cypress haben sich bislang auf das Konzessionsgebiet Dean konzentriert, wo zu Beginn des Jahres ein 9 Löcher umfassendes Bohrprogramm absolviert wurde. Alle neun Bohrlöcher stießen innerhalb des Tonsteins auf beachtliche Lithiumwerte von bis zu 1.790 ppm und im Schnitt 900 ppm (oder 0,48 % Lithiumcarbonatäquivalent) entlang der durchschnittlichen Bohrlochtiefe von 243 Fuß. Das Programm deckte ein großes Gebiet von etwa 12.000 Fuß mal 4.000 Fuß ab. Der lithiumhaltige Tonstein gilt in alle Richtungen als offen.Lageplan der Phase-I-Bohrlöcher 2017 im Projekt Dean: http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/photos/CYP-Dean-Phase-1-Drilling-Satellite-Plan-Map.jpgCypress hat bei umfassenden Probenahmen im Konzessionsgebiet Glory, das sich direkt südlich des Konzessionsgebiets Dean befindet, in den oberirdischen Ausbissen des Tonsteins auf einem 9.500 Fuß langen Abschnitt desselben Trends, der im angrenzenden Konzessionsgebiet Dean vorliegt, Lithiummineralisierung mit Gehalten von bis zu 3.800 ppm entdeckt.Die Tonsteinlagerstätte von Cypress im Clayton Valley besitzt nach Einschätzung des Unternehmens das Potenzial, eine bedeutende Lithiumressource zu beherbergen. Diese Lagerstätte könnte die physischen und logistischen Eigenschaften haben, die es zu einer ertragreichen, langfristigen Lithiumquelle machen könnten.Cypress ist im Clayton Valley in Nevada weiterhin sehr aktiv, und sein geologisches Team konzentriert sich auf die systematische Exploration seiner Konzessionsgebiete mit Fokus auf Lithium. Cypress setzt die Untersuchungen zur Ermittlung der genauen Beschaffenheit und Verteilung der Lithiummineralisierung sowie der Bestimmung eines effektiven Gewinnungsverfahrens fort. Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf Lithium- und Zinkvorkommen spezialisiert hat und laufend Mineralprojekte mit wirtschaftlichem Potenzial im US-Bundesstaat Nevada erwirbt und erschließt.Cypress Development Corp. verfügt über rund 35,5 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.Cypress Development Corp.Bill WilloughbyWILLIAM WILLOUGHBY, PhD, PE, CEO, DirectorDon Myers, DirectorCypress Development Corp.Tel: 604-687-3376Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)Fax: 604-687-3119E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.comDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!