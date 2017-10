Ein Blick hinter die Kulissen der Royal Canadian Mint

Daniela Cambone von Kitco News besuchte jüngst die Royal Canadian Mint in Ottawa und erhielt exklusiven Einblick in die Münzproduktion.Chris Carkner, Vice President of Sales, gab vor Ort einen Einblick in die Geschichte des Unternehmens und sprach über die besonderen Sicherheitsmerkmale der von der Prägestätte hergestellten Produkte, ihren Produktionsprozess sowie über die Sondereditionen anlässlich des 150. Geburtstags Kanadas.Das Video sehen Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de