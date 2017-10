Diwali lässt indische Goldnachfrage steigen, aber höhere Preise begrenzen die Käufe

Wie Kitco News unter Berufung auf den Nachrichtendienst Reuters meldet, verzeichnete die indische Goldnachfrage anlässlich des Lichterfestes Diwali zuletzt einen Anstieg. Allerdings führten die höheren Preise dazu, dass die Käufe hinter denen im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückblieben.Nitin Khandelwal, Chairman der All Indian Gems & Jewellery Trade Federation, erklärte: "In manchen Regionen war die Nachfrage fast um 30 Prozent niedriger als üblich, in anderen jedoch gleich hoch wie im Vorjahr. Insgesamt war die Nachfrage um rund 15 Prozent niedriger."Diwali gilt in Indien als guter Zeitpunkt für Goldkäufe. Es feiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und findet vor Beginn der indischen Hochzeitssaison statt. Die Kunden müssten jedoch sehr auf ihr Budget achten erklärte der Schmuckhändler Mangesh Devi: "Die Kunden waren sehr preissensitiv und haben weniger Gold gekauft als letztes Jahr. Sie hatten ein sehr knappes Budget."© Redaktion GoldSeiten.de