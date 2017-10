Jordan Roy-Byrne über die weitere Entwicklung von Gold, Silber und Edelmetallaktien

Jordan Roy-Byrne von The Daily Gold sprach diese Woche mit Korelin Economics über seine aktuelle Einschätzung der Aktien- und der Edelmetallmärkte.Zunächst erklärte der Experte, dass das Tax-Loss-Selling zum Jahresende in diesem Jahr keine bedeutende Rolle spielen sollte, da sich der Aktienmarkt 2017 insgesamt sehr gut entwickelt habe.Roy-Byrne glaubt außerdem, dass Gold und Silber im weiteren Jahresverlauf erneut zwischenzeitlich unter Druck geraten könnten. Sollte es aber an den Aktienmärkten zu einer Korrektur bzw. Unterbrechung des Aufwärtstrends kommen, dürfte dies die Edelmetalle positiv beeinflussen.Ein Anstieg von Gold auf sein Allzeithoch des Jahres 2011 ist dem Analysten zufolge jedoch erst möglich, wenn bei den Aktien ein neuer Bärenmarkt beginnt.© Redaktion GoldSeiten.de