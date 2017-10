Relative Stärke der Emerging Markets bestätigt Rohstoff-Hausse!

"Die allgemeine Bevölkerung weiß nicht, was vor sich geht und sie weiß nicht einmal, dass sie es nicht weiß."



Noam Chomsky

pro aurum ValueFlex (WKN: A0Y EQY), Schwerpunkt: Gold, Large-Cap Edelmetall- & Rohstoffaktien / Standardaktien

GR Noah (WKN: 979 953), Schwerpunkt: Mid-Cap Edelmetall- & Rohstoffaktien / Standardaktien

GR Dynamik (WKN: A0H 0W9), Schwerpunkt: Small-Cap Edelmetall- & Rohstoffaktien / Standardaktien

Betrachtet man die Entwicklung des MSCI Emerging Markets im Vergleich zum MSCI World (siehe unteren Teil der Abbildung), so visualisiert sich wieder eine zunehmende Relative Stärke seit Januar 2016. Vergleicht man hierzu die Entwicklung der Rohstoffpreise (siehe oberen Teil der Abbildung), so erkennt man eine extrem positive Korrelation beider Grafiken. Auch die Rohstoffpreise generierten im Januar 2016 ihr zyklisches Tief.Dieser Gleichlauf lässt sich fundamental dadurch erklären, dass über 70 Prozent der Rohstoffe in Emerging Market-Länder produziert werden. Zusätzlich zur Trendbestätigungs-, wies dieser Ratio in der Vergangenheit auch immer einen Vorlauffunktion auf (siehe hierzu die roten und grünen Balken im unteren Teil der Abbildung).Interessanterweise hat dieses Verhältnis bereits im August dieses Jahres das Hoch aus dem vergangenen Jahr überschritten und somit eindeutig eine mittelfristige Bodenformation abgeschlossen. Der aktuell "spektakuläre" Preisanstieg von Butter, mit über 70 Prozent in einem Jahr, ist nur die Vorschau auf das, was uns bei allen Rohstoffpreisen noch bevorstehen wird! Gold(aktien) als Inflationsseismograph wird in Kürze darauf reagieren!© Global Resources Invest GmbH & Co. KGIn eigener Sache:Wir decken mit unseren drei Investmentfonds (Internationale Mischfonds), während der strategischen Gold-&Rohstoff-Hausse, alle Segmente der Edelmetall- und Rohstoffaktien ab:Wir verkaufen keine Investmentprodukte, sondern vermitteln eine Strategie. Unser Investmentkonzept ist unabhängig davon, in welcher säkularen Phase sich die Weltwirtschaft und somit der globale Kapitalmarkt gerade befindet. Unsere drei Publikumsfonds sind die einzigen internationalen Aktienmischfonds, welche nachweislich im Rahmen der säkularen Kapitalmarktzyklik verwaltet werden. Den letzten Zykluswechsel, von Standardaktien hin zu Edelmetallinvestments, vollzogen wir im Jahr 2000!Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater.