Defla neue Variante und wohl letzter Versuch

Zinserhöhungen ohne Inflation als Ankündigung,



Ultra- falkische Kandidaten für die FED-Nachfolge im Gespräch und dies von Präsident Trump absichtlich geschürt als Nachrichten/ Gerüchte,



und damit es die Aktien nicht erwischt, deren fundamentale Fähigkeit, bei gerade noch ausreichender Konjunktur durch Kosteneinsparung weiter Gewinne zu steigern langsam zur Neige geht (siehe dazu die US-Daten von letzter Woche mit wesentlich höherem PPI als CPI) kommt nun auf einmal die wieder angebliche Übereinstimmung der beiden Kammern des US-Parlamentes zu einer Steuerreform mit massiver Entlastung der Körperschaftssteuer, um erneut die Aktien auf eine KOSTENseitige Einsparungs- = Nettogewinnsteigerungs-Basis zu setzen OHNE DEN ABSATZ (die verfügbare Geldmenge) ausweiten zu müssen.

Dieser HAM wird kurz. Dies nicht deshalb, weil ich persönlich nachsehe, was und ob sich etwas an der Strasse von Hormuz tutsondern, weil die USA es scheinbar noch einmal wissen wollen oder erblöffen wollen, den starken US-Dollar durch Deflation nämlich.Die US-Housing Daten wurden schlechter, der CPI kam letzte Woche halb so hoch wie erwartet herein, aber das Gequatsche geht weiter:Die Immobilienkonjunktur, ein Eckpfeiler der US-Konjunktur, wird das nicht aushalten, der Kurs der US-Anleihen hält es jetzt bereits nicht aus:Die Aktien steigen auch nur an den nächsten errechneten Widerstand (FIBO-Extension)aber sie steigen, denn auch Steuereinsparungen sind fundamental Einsparungen und das dürfte den Gewinn steigern.Das Mittelding (kursmäßig) aus Aktien und Metall, unser liebes Palladium zeigt sich in beide Richtungen skeptischund Gold und Silber mußten bei diesen Umständen sinken und taten es auch.Dies hat nun nichts Besonderes zu bedeuten, das kann man mit Portfoliobildung ausgleichen, was wir auch tun.Die alles entscheidenden 2 Fragen bleiben aber:Wie lange können die USA diesen Kurs durchhalten, der sichtbar nur den USD stützt und sowohl allen Politikprinzipien von Trump widerspricht (der aber derzeit aktiv genau auch dabei mitmacht) wie auch der Forward Guidance der FED widerspricht und den US-Immobilien und Anleihenmarkt gefährden wird?,Kommt etwas Geopolitisches auch noch dazu?© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.