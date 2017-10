Palladium - Im dritten Anlauf erfolgreich?

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Die Euphorie war groß als Palladium zum zweiten Mal in diesem Jahr den 4-stelligen Kursbereich erreichte und an der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 USD kratzte. Der erste Anlauf Anfang September war nicht von Erfolg gekrönt und die Kurse brachen wenige später 10% ein. Der zweite Anlauf Mitte Oktober war auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Palladium gab allerdings lediglich 6% und dreht seitdem wieder nach oben. Wird der dritte Angriff auf die 1.000 USD und darüber hinaus nun ein Erfolg?Die beschriebene Bedingung aus der letzten Einschätzung "Palladium - Auf was es jetzt wirklich ankommt!" vom 21. September wurde nicht erfüllt. Der Kurs sackte nicht per Tages- und Wochenschluss unter 900 USD ab, um den begonnenen Kursrückgang auszubauen. Knapp an diesem Niveau vorbei fingen sich die Kurse wieder und der 4-stellige Kursbereich wurde erneut angegriffen. Die besagte Unterstützungslinie um ca. 905 USD gewann in diesem Zusammenhang deutlich an Bedeutung.Der Aufwärtstrend seit Anfang 2016 ist damit weiterhin zweifelsohne intakt. Allerdings nimmt die Aufwärtsdynamik mit über 100% Kursgewinn seit dem Spätsommer spürbar ab. Genau das ist besonders an den letzten kräftigen Kursausschlägen und Wellenüberschneidungen der letzten Wochen erkennbar, die Palladium langsam aber sicher in einen steigenden Keil hineinmanövrieren. Steigende Keile deuten oft einen schnellen Richtungswechsel an.Für diesen bleibt aber voraussichtlich noch etwas Zeit. Denn der steigende Keil kann noch gut und gerne nach oben bis ca. 1.050 USD ausgefüllt werden. Erst dort trifft Palladium wieder auf die obere Keillinie und auch die obere Trendkanallinie könnte dort wieder zu einem kaum überwindbarem Hindernis werden.Die nächsten Wochen, vielleicht bis zum Jahreswechsel, deuten also auf weiter steigende Kurse hin. Bei Wochenschlusskursen über der 1.000 USD Marke und besonders nach Erreichen der 1.050 USD, könnte aber die Party zumindest wieder abrupt unterbrochen werden. Dann könnte zumindest eine größere Korrektur, innerhalb des Trendkanals, zurück auf ca. 900 USD beginnen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.