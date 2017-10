Miningscout präsentiert den aufstrebenden Gold-Projektentwickler Spitfire Materials auf der Edelmetallmesse 2017

Das Team von Miningscout wird auch in diesem Jahr wieder auf der Edelmetallmesse in München mit innovativem Standkonzept vertreten sein. Die Veranstaltung findet am 2. und 3. November 2017 im MVG Museum, Ständlerstraße 20, München-Giesing jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.Am Stand Nr. 42 von Miningscout - direkt an der hinteren Bühne - erwarten Sie die aussichtsreichsten Minenprojekte Australiens - visualisiert auf interaktiven Bildschirmen.Die Vorstände der teilnehmenden Firmen nehmen Sie im CEO Talk mit auf eine kurzweilige Reise in die spannende Welt der Rohstoffgewinnung. Erleben Sie live wie und warum Sie als smarter Minenanleger am besten davon profitieren können.Bei der Miningscout-Podiumsdiskussion am Freitag, den 3.11. um 14:10 Uhr auf der Bühne 1 erleben Sie live, welche Chancen der boomende Minensektor Australiens Ihnen als Anleger bietet und worauf es ankommt, damit Sie als Gewinner davon profitieren.Lernen Sie anhand von Gesteinsproben aus erster Hand, worauf es bei Mineninvestments wirklich ankommt. Das Ganze im gemütlichen Plausch bei einer Tasse Kaffee - und nebenbei der Chance auf wertvolle australische Silbermünzen mit Prägung von der Perth Mint bei unserer Gewinnspiel-Verlosung.Mit Spitfire Materials präsentiert sich ein australischer Goldprojektentwickler mit hervorragenden Wachstumschancen, der die Unternehmenswertsteigerung durch aggressive Exploration und strategische Akquisitionen vorantreibt. Das fortgeschrittene Entwicklungsportfolio der Goldliegenschaften in Westaustralien, Queensland und dem nördlichen Territorium bietet enormes Aufwärtspotenzial.Verpassen Sie diese Chance nicht und treffen Sie den Unternehmensvorstand persönlich.Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/blackham-resources-ldt/Calima EnergyMehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/calima-energy/Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/cassini-resources-ltd/Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/hastings-technology-metals-ltd/Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/lithium-australia-nl/Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/neo-lithium-corp/Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/pilbara-minerals-ltd/Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/spitfire-materials-ltd/Mehr Informationen unter: http://www.miningscout.de/unternehmensprofile/technology-metals-australia-ltd/Bei Interesse an persönlichen Gesprächen mit den teilnehmenden Firmen, registrieren Sie sich bitte vorab unter: http://messestand-muenchen.miningscout.de/.Für kostenlose Eintrittskarten zur Edelmetallmesse registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link: (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlWir freuen uns auf Ihren Besuch!Die Edelmetallmesse wird seit 2005 jährlich ausgerichtet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die bedeutendste Rohstoffmesse in Europa. Weitere Informationen unter www.edelmetallmesse.de Der Börseninformationsdienst Miningscout hat sich auf qualifizierte Berichterstattung aus dem Bergbausektor spezialisiert. Unter www.miningscout.de stellt das börsenerfahrene Redaktionsteam wertvolle Informationen zu Metallen, Minenunternehmen und Branchentrends zusammen, um deutschsprachigen Investoren das Rüstzeug für informierte Anlageentscheidungen zu vermitteln.Fundierte Hintergrundrecherchen, Besuche wichtiger Rohstoffmessen und Besichtigungen interessanter Minenprojekte weltweit zählen neben der Vermittlung von Fachkenntnissen zum Schwerpunkt des Informationsangebotes. Als Finanzportal für internationale Minengesellschaften bietet Miningscout zudem eine professionelle Plattform, um Bergbaufirmen mit allen wichtigen Investitionsaspekten zu präsentieren.Miningscout.de - Know-how für smarte Rohstoffanleger,hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)Nils GlasmachersJohann-Sebastian-Bach-Straße 1823556 Lübeck/GermanyEmail: info@miningscout.deAussender:130 Stirling HighwayNorth FremantleWestern Australia 6159