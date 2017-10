Palladium: Aufwärtstrend vor Bewährungsprobe

Nach dem Ende der massiven Kaufwelle, die den Kurs von Palladium Anfang September auf ein neues Mehrjahreshoch bei 1.001 USD angetrieben hatte, setzte eine Korrektur ein, die in den folgenden Wochen an die Unterstützung bei 908 USD zurückführte. Nach einer zähen Auseinandersetzung um diese Marke setzten sich schließlich im Oktober die Bullen durch. In einer weiteren Aufwärtsbewegung zog der Wert über das Jahreshoch an und erreichte den anvisierten charttechnischen Widerstand bei 1.015 USD. Dort startete eine weitere Korrektur, die zuletzt bis 950 USD zurückführte.Zwar konnte sich Palladium wieder deutlich von der 950 USD-Marke lösen, doch könnte sich die zwischengeschaltete Korrektur in dieser Woche fortsetzen. Unterhalb der 990 USD-Marke wäre mit einem weiteren Rücksetzer bis 950 USD und darunter bis 930 USD zu rechnen, ehe die Bullen an dieser Stelle zum nächsten Schlag ausholen dürften. Wird die 990 USD-Marke im Anschluss an eine solche Gegenbewegung oder ohne weitere Korrektur überwunden, dürfte die 1.015 USD-Marke angegriffen werden. Ein Ausbruch darüber hätte eine Kaufwelle bis 1.040 USD und schließlich bis 1.090 USD zur Folge.Setzt der Wert dagegen unter 930 USD zurück, würde die 908 USD-Marke erneut angelaufen werden. Damit hätte der Wert zugleich auch die steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Der Beginn einer mittelfristigen Topbildungsphase müsste damit in Betracht gezogen werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG