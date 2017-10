Rockcliff Copper Corp. vergibt Zink-Kupferlagerstätte MacBride in Option an Nevada Zinc Corp.

-Lagerstätte -Tonnen--Zn (%)-Cu (%)--Au (g/t)--Ag (g/t)

MacBride -1.820.055-8,8-0,30--0,10 --4,50

Toronto, 23. Oktober 2017 - Rockcliff Copper Corp. (Rockcliff) (TSX.V: RCU) (FRANKFURT: RO0, WKN: A142TR) freut sich bekannt zu geben, dass das Zink-Konzessionsgebiet MacBride - an dem das Unternehmen 100 % der Anteile besitzt - in Option an die Nevada Zinc Corp. (Nevada Zinc)(TSX.V:NZN) vergeben wurde. Das Zink-Konzessionsgebiet MacBride befindet sich 45 Kilometer nördlich von Leaf Rapids (Manitoba) und beherbergt die nahe der Oberfläche gelegene historische Zinklagerstätte MacBride, die hochgradige Ressourcen beinhaltet. Das Zink-Konzessionsgebiet MacBride befindet sich innerhalb derselben Metavulkangesteinsformation aus dem Archaikum und dazwischenliegender Metasedimente, die das Grundgestein des nahegelegenen ehemaligen Zink-Kupferbetriebs Ruttan bilden. Bei Ruttan fanden sowohl obertägige als auch untertägige Abbauarbeiten statt. Das Konzessionsgebiet beherbergt die Zinklagerstätte MacBride mit ihrer hochgradigen oberflächennahen Mineralisierung, die in allen Richtungen offen ist.Ken Lapierre, President & CEO von Rockcliff, erklärte: Wir freuen uns sehr, dass uns Nevada Zinc mit seinen finanziellen Kapazitäten, seinem Fachwissen und seinem Know-how bei der Exploration dieses hochgradigen Zink-Kupfer-Projekts, das sich nördlich unseres Kernportfolios von Grundmetallkonzessionen in Snow Lake (Manitoba) befindet, unterstützt. Die Exploration von Projekten, die nicht zum Kernportfolio zählen, mit Hilfe alternativer Finanzierungsvarianten, die für Rockcliff zu keiner Aktienverwässerung führen, ist für uns ein wichtiger strategischer Geschäftsplan. Wir freuen uns darauf, dieses Konzessionsgebiet auszubauen und heißen Nevada Zinc in Manitoba willkommen.Das Zink-Konzessionsgebiet MacBride beinhaltet 22 zusammenhängende Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 4.992 Hektar und befindet sich in Zentral-Manitoba. In einem historischen Bericht, der 1977 von Knobby Lake Mines Limited erstellt wurde, wurden für die Zinklagerstätte MacBride entsprechende Ressourcen definiert. Rockcliff behandelt die Mineralressourcen der Zinklagerstätte MacBride als historische Schätzung gemäß Vorschrift NI 43-101, und nicht als aktuelle Mineralressourcen.Die historischen Schätzungen von Erzgehalt und Mengen in dieser Pressemeldung gelten anhand der zum entsprechenden Zeitpunkt vorliegenden Informationen und Methoden als zuverlässig und relevant. Sie wurden allerdings nicht im Einklang mit den Ressourcendefinitionen gemäß Vorschrift NI 43-101 erstellt und dürfen daher nicht als historische Ressourcen betrachtet werden. Weder Rockcliff noch seine qualifizierten Sachverständigen haben ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine Zuordnung der historischen Schätzung zu den aktuellen Mineralressourcen gemäß der aktuellen Terminologie im Hinblick auf Mineralressourcen oder Mineralreserven zu rechtfertigen, und die historische Schätzung wird daher nicht mit einer Schätzung der aktuellen Mineralressourcen gleichgesetzt. Die historischen Ressourcen gelten somit nicht als zuverlässig. Weitere Arbeiten wie z.B. die Ermittlung geophysikalischer Daten anhand von Oberflächenmessungen, Bohrungen und Bohrlöchern sind erforderlich, um die historischen Ressourcen im Einklang mit den aktuellen Vorschriften (NI43-101) aufzuwerten.Rockcliff hat sich bereit erklärt, eine Förderbeteiligung von bis zu 80 % des Zink-Konzessionsgebiets MacBride (100 %-Beteiligung) an Nevada Zinc in Option zu vergeben. Nevada Zinc hat die Möglichkeit, sich eine 70 %-Beteiligung am Zink-Konzessionsgebiet MacBride zu sichern, wenn das Unternehmen (i) innerhalb von fünf Werktagen nach Genehmigung der Transaktion durch die TSX Venture Exchange 200.000 Stammaktien und 30.000 $ an Rockcliff übergibt; (ii) bis zum 3. Jahrestag des Abschlusses der Transaktion eine weitere Optionszahlung in Höhe von 170.000 $ tätigt; und (iii) innerhalb von fünf Jahren insgesamt 2,5 Millionen $ in die Exploration investiert, wobei pro Jahr mindestens 250.000 $ zu investieren sind. Sobald Nevada Zinc 70 % der Anteile erworben hat, kann sich das Unternehmen für ein Joint Venture mit Rockcliff entscheiden oder durch Bekanntgabe an Rockcliff eine weitere Beteiligung von 10 % (zusätzliche Beteiligung) erwerben und dazu innerhalb von 60 Tagen nach Erwerb der 70 %-Beteiligung einen Barbetrag in Höhe von 2 Millionen $ entrichten. Falls Nevada Zinc die zusätzliche Beteiligung erwirbt, werden die Vertragsparteien ein Joint Venture gründen, in dem Nevada Zinc 80 % und Rockcliff 20 % der Anteile am Konzessionsgebiet hält. Sollte sich die Beteiligung einer der Parteien auf unter 10 % reduzieren, wandelt sich dieser Anteil in eine NSR-Gebühr von 1 % bzw. in eine Gebühr von 0,5 % auf jene Konzessionen, die schon zuvor mit einer Gebühr belegt waren. Ein Teil des Zink-Konzessionsgebiets MacBride ist mit einer NSR-Gebühr von 2 % (Net Smelter Returns Royalty) belegt, die dem ursprünglichen Verkäufer der Konzession zusteht. 1 % davon kann für 1.000.000 $ zurückgekauft werden.Bruce Durham ist President, CEO und ein Director von Nevada Zinc sowie ein Director und Board-Chairman von Rockcliff. Don Christie ist CFO, Secretary und ein Director von Nevada Zinc und ein Director von Rockcliff. Die nicht beteiligten Direktoren von Rockcliff haben der Optionsvergabe des Zink-Konzessionsgebiets MacBride an Nevada Zinc zugestimmt.Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt. Rockcliff ist ein kanadisches Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung, den Ausbau und die Zusammenlegung der höchstgradigen, unerschlossenen Metalllagerstätten im ertragreichen Grünsteingürtel Flin Flon - Snow Lake in Zentral-Manitoba konzentriert. Das aktuelle Projekt-Portfolio des Unternehmens mit mehr als 45.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt die höchstgradigen unerschlossenen Kupferlagerstätten (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail) sowie die höchstgradigen unerschlossenen historischen Zinklagerstätten (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Fallwinkel). Zu den Projekten des Unternehmens zählen die erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzessionsgebiet Laguna), zwei weitere Goldkonzessionen (Goldkonzession SLG und Goldkonzession DSN), eine NSR-Lagerstätte (Net Smelter Royalty) im Konzessionsgebiet Tower (Kupferlagerstätte T-1) und die oberflächennahe Zinklagerstätte MacBride nördlich von Snow Lake in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba).Rockcliff Copper Corp.Ken Lapierre, P.Geo, President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752klapierre@rockcliffcoppercorp.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOBüro: (416) 868-1079 DW 231cathy@chfir.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!