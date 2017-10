Warum soll ich eigentlich noch Steuern zahlen? Im Reich der "Fake Markets" und der Illusionen

Seit über 40 Jahren steigt die Weltverschuldung immer höher. Allein seit dem Jahr 2007 stieg die Weltverschuldung bis heute um weitere 87 Billionen US-Dollar auf jetzt ca. 233 Billionen US-Dollar insgesamt weltweit. Und das Kreditmonster ist hungrig und will ständig gefüttert werden. Bloß nicht nach unten schauen, denn sonst droht dem System das gleiche Schicksal, wie in den "Road-Runner-Cartoons" beim Lauf über die Klippe.Da kommt doch so ein jugendlicher Schwiegermuttertraum aus Frankreich mit seinen (Finanz)Visionen für ein zukünftiges Europa gerade recht, oder?"Wir reden immer über Marktwirtschaft“, sagt Volker Schnabel und fragt sich: "Wie ist das eigentlich vereinbar, dass wir eine Planwirtschaft auf Seiten des Geldes haben, auf der anderen Seite aber von einer Marktwirtschaft in der Wirtschaft reden? Das kann nicht miteinander kompatibel sein."Im ersten Teil geht es um die Aktienmärkte, die Zinsen, die weltweite Verschuldung, die "digitale Druckerpresse", die EZB und auch um die deutschen Target2 Salden. Im zweiten Teil dann natürlich auch um Gold und die Edelmetalle.Zugeschaltet aus Hamburg ist uns Volker Schnabel vom Vermögensverwalter Mack & Weise. Internetauftritt von Mack&Weise: www.mack-weise.de Wir haben dieses Interview am 11. Oktober 2017 aufgezeichnet. Es erschien zuerst auf der Metallwoche.© Michael der "Düsseldorfer"Hinweis: Volker Schnabel hält auf der Edelmetallmesse in München, welche am 02. und 03. November 2017 stattfindet, am Donnerstag, den 02. November einen Vortrag mit dem Titel: "Die Logik der Druckerpresse“.