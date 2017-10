Alan Knuckman sieht Aufwärtspotenzial für Gold

In der Bloomberg-Sendung " Futures in Focus " sprach Morderator Mark Barton jüngst mit Alan Knuckman, Stratege bei Bulls-Eye Option, über die jüngsten Preisentwicklungen bei Rohöl, dem US-Dollar und Gold.Der Optionsexperte ist der Meinung, dass Gold zuletzt durch das veränderte Verhalten des US-Dollar unter Druck geraten sei. Der Dollar habe aufgehört zu fallen und habe stattdessen Anstiege verzeichnet, was in der Regel zu einer schwächeren Performance von Gold führe. Allerdings sollte dieses Verhalten des Dollar nur noch für einen begrenzten Zeitraum andauern.Ein weiterer Faktor, der die Goldpreisentwicklung gehemmt habe, seien die immer weiter steigenden Bitcoins. Laut Knuckman wurde ein Teil des Geldes, das normalerweise in Gold geflossen wäre, in die Kryptowährung investiert.Trotzdem sieht er Aufwärtspotenzial für das gelbe Metall und betont die Wichtigkeit des Niveaus von 1.300 USD je Feinunze.© Redaktion GoldSeiten.de