James Turk erwartet bedeutenden Preisanstieg für Gold und Silber

Im Interview mit Eric King von King World News sprach James Turk jüngst über seine aktuelle Einschätzung zur künftigen Preisentwicklung von Silber und Gold.Laut dem Finanzexperten bilden die Edelmetalle aktuell eine sehr breite Basis und man könne nicht mit Sicherheit sagen, wann diese "langweilige" Phase enden wird. Insgesamt befinden sich die beiden Edelmetalle Turk zufolge aber in Aufwärtstrends und ein Ausbruch aus der zuletzt gebildeten Basis werde deutliche Preisanstiege nach sich ziehen.In dem Gespräch erklärt er: "Es gibt einige wichtige Punkte, die man bedenken sollte. Am Wichtigsten ist, dass das Preistief sowohl bei Gold als auch bei Silber im Dezember 2015 lag. Das ist fast zwei Jahre her. Seitdem befinden sich Gold und Silber in steigenden Aufwärtstrends innerhalb der riesigen Basen, die die beide Metalle bilden. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass diese Aufwärtsbewegungen bald enden werden, angesichts all der Gründe, die Gold und Silber letztlich viel höher steigen lassen werden. Zu diesen Gründen gehören die Schwierigkeiten der Banken und andere Finanzprobleme, die wir auf der ganzen Welt sehen. Hinzu kommen die Schuldenberge, die die Regierungen anhäufen. Diese Schulden werden niemals mit der gleichen Kaufkraft zurückgezahlt, die das Geld besitzt, das von den Kreditgebern zur Finanzierung dieser Schulden verwendet wird. Besonders in Anbetracht der heutigen weltweiten Finanzrepression durch die Zentralbanken und der niedrigen Zinssätze. Die Inflation steigt sichtbar an, und es wird sich noch verstärken."Man solle sich also von der relativen Ruhe der Edelmetalle nicht täuschen lassen. Vielmehr sollte man die Zeit nutzen, in Erwartung höherer Preise in den kommenden Monaten, physisches Gold und Silber zu kaufen.© Redaktion GoldSeiten.de