Perth Mint: Lunar-Silbermünze 2018 seit heute auch in Hochrelief erhältlich

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru- und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra- , Känguru-, Koala- Lunar- und Känguru-Münzen in Silber.Nachdem die Prägeanstalt bereits im September das Motiv der 2017er Silber-Anlagemünze "Lunar Serie II" in Proof-Qualität vorstellte, bietet sie seit heute auch eine Hochreliefausführung der Münze an.Entsprechend dem chinesischen Mondkalender zeigt die Silbermünze der beliebten Serie mit dem Hund das elfte von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Auf der Motivseite sind ein Deutscher Schäferhund und sein Welpe zu sehen, die beide im Gras liegen. Weiterhin sind das chinesische Schriftzeichen für "Hund", der Schriftzug "Year of the Dog" und das Prägezeichen der Perth Mint "P" aufgeprägt.Auf der Wertseite befinden sich wie immer Ian Rank-Broadleys Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. sowie Angaben zu Prägejahr, Feingewicht, Reinheit (99,99%) und Nennwert der Münze (1 AUD).Die Hochrelief-Silbermünze in Proof-Qualität ist ausschließlich mit dem Gewicht von einer Unze erhältlich und ist auf die Ausgabe von höchstens 7.500 Stück limitiert.Die Lieferung der Münze erfolgt in einem rot-schwarzem Etui mit einem beiliegenden nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de