Perth Mint: Set der 2017er Hochrelief-Silbermünzen in PP

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru- und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra- Lunar- und Känguru-Münzen in Silber.Seit gestern bietet die Prägeanstalt zudem die diesjährigen Silbermünzen Kookaburra, Känguru und Koala als Set in Hochrelief-Qualität an. Alle drei Sammlermünzen haben ein Gewicht von einer Unze und erscheinen in Polierter Platte (engl.: Proof).Das Set enthält mit den 2017er Kookaburra-, Känguru- und Koalamünzen drei der beliebtesten Motive des Jahres. Das Kookaburra-Motiv zeigt zwei einem Holzzaun sitzende Kookaburras. Hinzu kommt der Schriftzug "THE AUSTRALIAN KOOKABURRA" am oberen Münzrand. Das Känguru-Motiv setzt sich aus der Abbildung springenden Kängurus im australischen Outback sowie dem Schriftzug "AUSTRALIAN KANGAROO" zusammen. Das Koala-Motiv zeigt einen erwachsenen Koala, sitzend am Fuß eines Baumes, sowie den Schriftzug "AUSTRALIAN KOALA".Weiterhin sind auf allen Münzen das Prägezeichen der Perth Mint "P", das Gewicht und die Feinheitsangabe (99,9%) aufgeprägt. Auf der Kehrseite der Münzen ist wie üblich Königin Elizabeth II zu sehen sowie der Nennwert der Münzen.Für den Münzsatz gilt eine Auflagenbeschränkung von 1.000 Stück. Der Preis des Sets wird voraussichtlich bei 319,00 $ liegen. Die Lieferung erfolgt in einem hochwertigen Etui und mit einem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de