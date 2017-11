5-oz-Silbermünze Australian Wedge-Tailed Eagle des Jahres 2017 in Hochrelief und Proof-Qualität

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala- Lunar- und seit 2015 die Känguru-Münzen in Silber.Seit Anfang 2014 ist mit dem "Australian Wedge-Tailed Eagle" zudem eine weitere in Gold und Silber erhältliche Münze auf dem Markt. Zusätzlich zu diversen Ausführungen in Silber und der 1-oz- und 2-oz-Goldmünze in Hochrelief und Proof-Qualität (Polierte Platte, PP) ist nun auch die 5-oz-Silbermünze des Jahres 2017 in Hochrelief als Proof-Version erschienen.Wie schon bei den übrigen Ausgaben ziert ein auf einem Ast sitzender Keilschwanzadler die Motivseite der Münze. Der Adler ist Australiens größter Raubvogel und steht symbolisch für Freiheit und Stärke. Kreiert wurde das Design vom ehemaligen Chefgraveur der U.S. Mint John M. Mercati. Die Motivseite der Münze wird durch den Schriftzug "Australian Wedge-Tailed Eagle", die Jahreszah 2017, das Prägezeichen der Perth Mint "P", das Feingewicht von 5 oz, sowie die Feinheitsangabe "9999 Silver" ergänzt.Auf der umliegenden Seite der Münze ist ein Portrait der Königin Elisabeth II zu sehen. Vervollständigt wird die Kehrseite durch die Angabe des Nennwertes von 8 Dollar und des Herkunftslandes Australien.Die Auflage der Münze ist in diesem Jahr auf 2.000 Stück beschränkt. Die Lieferung der Münze erfolgt in einem grauen Etui mit beliegendem nummerierten Echtheitszertifikat.Ausgabestart war am 7. November.© Redaktion GoldSeiten.de