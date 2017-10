Newmont erklärt Quartalsdividende in Höhe von 0,075 $

Wie Newmont Mining Corporation gestern bekanntgab, hat der Vorstand des Unternehmens eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,075 $ je Stammaktie erklärt. Damit ist die Dividende 50% höher als im gleichen Quartal des Vorjahres (0,05 $).Zahlbar ist die Ausschüttung der Meldung zufolge am 28. Dezember 2017 an alle per 8. Dezember eingetragenen Aktionäre.© Redaktion MinenPortal.de